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Новичок КПЛ «Жетысу» сыграл вничью с клубом турецкой суперлиги
Два клуба казахстанской
Два клуба казахстанской
Костанайский «Тобол» пропустил два гола во втором тайме и со счетом 0:2 уступил «Ризеспору», а новичок КПЛ «Жетысу» сыграл вничью с «Сивасспором» — 1:1.
Отметим, что «Сивасспор» после 17 туров занимает восьмое место из 18 команд суперлиги, а «Ризеспор» после такого же количества игр идет третьим и претендует на возвращение в высший дивизион.
Добавим, что 15 января «Тобол» встретится «Сивасспором» — матч начнется в 22:00 по времени Астаны, а «Жетысу» в этот же день сыграет с «Луч-Энергией» из второй по силе лиге России.