Новичок КПЛ «Жетысу» сыграл вничью с клубом турецкой суперлиги

Костанайский «Тобол» пропустил два гола во втором тайме и со счетом 0:2 уступил «Ризеспору», а новичок КПЛ «Жетысу» сыграл вничью с «Сивасспором» — 1:1.

Отметим, что «Сивасспор» после 17 туров занимает восьмое место из 18 команд суперлиги, а «Ризеспор» после такого же количества игр идет третьим и претендует на возвращение в высший дивизион.