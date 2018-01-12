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12 января, источник: Спорт-Экспресс

Анчелотти в «Арсенале»: первый после бога

Западные СМИ утверждают, что время Арсена Венгера на «Эмирейтс» подходит к концу. Летом преемником француза станет титулованный итальянец Карло Анчелотти.

Источник: Reuters

«ЛОНДОН ЗОВЕТ»

В четверг на первой полосе газеты Corriere dello Sport красовались Массимилиано Аллегри и Карло Анчелотти. Шапка — «Лондон зовет». По данным издания, тренер «Ювентуса» может возглавить «Челси», а Папа Карло летом займет пост в «Арсенале». «Сборная Италии может упустить Анчелотти: “Арсенал” готов сделать мега-предложение», — говорится на обложке. О конкретных цифрах «мега-предложения» газета, правда, умолчала.

Информацию подхватила и британская Evening Standard. Обозреватель Джеймс Олли написал целый материал, в котором рассуждает о будущем Венгера. «Финальное решение еще не принято, — пишет Олли. — Многое зависит от результатов “Арсенала” во второй половине сезона, так что Венгер может остаться в клубе до истечения контракта в июне 2019-го. Однако часть совета директоров “канониров” верит, что Арсен может покинуть свою должность раньше».

Ничего не меняется: прошлым летом тоже не все руководители «Арсенала» хотели продлевать контракт с Венгером, но мнение большинства и лично основного акционера Стэна Кронке сыграло свою роль в будущем француза. Однако кое-какие перемены все же коснулись «Арсенала».

Карло АНЧЕЛОТТИ | Источник: Reuters

ПЕРЕМЕНЫ — К ЛУЧШЕМУ

Лондонцы боятся повторить судьбу «Манчестер Юнайтед». После ухода сэра Алекса Фергюсона в «МЮ» пришлось заново выстраивать структуру, потому что все в клубе было заточено под великого шотландца. В «Арсенале» ситуация похожая: до недавнего времени без согласия Венгера не мог быть осуществлен ни один трансфер, а главой скаутской службы работал многолетний партнер француза Стив Роули. Англичанин занял свою должность в 1996-м, когда «Арсенал» возглавил Венгер, но осенью исполнительный директор клуба Иван Газидис объявил об уходе Роули. Тогда же по собственному желанию «Арсенал» покинул главный переговорщик Дик Лоу.

1 февраля в новую должность вступит бывший спортивный директор «Барселоны» Рауль Санллехи — человек, который 15 лет провел в системе сине-гранатовых. В частности, он участвовал в переходе Алексиса Санчеса из «Удинезе» в «Барсу» и сейчас тщетно пытается уговорить чилийца остаться в «Арсенале».

Власть Венгера рассыпается, и это было одним из условий продления контракта: у француза было слишком много полномочий. Теперь «Арсенал» снова превращается из государства с тоталитарной диктатурой в футбольный клуб.

Карло АНЧЕЛОТТИ на Октоберфесте | Источник: Reuters

РАЗНОГЛАСИЯ В «БАВАРИИ»

Анчелотти «Арсеналу» подойдет. Вряд ли он за пару сезонов поднимет команду до небес и выиграет с ней Лигу чемпионов, как делал с «Реалом» и «Миланом», но хотя бы вернет к жизни давно выжженную землю. Ошибка «МЮ» состояла в том, что «дьяволы» забыли об уникальности Фергюсона и просто объявили новым «сэром» Дэвида Мойеса. Исходные данные тренера были неплохими: Мойес молод, тоже шотландец, знаком с Фергюсоном, долго и успешно работал с «Эвертоном». Но все разбилось, когда выяснилось, что у Мойеса проблемы с выходом из форс-мажорных ситуаций. А тогда у «МЮ» ситуация была — форс-мажорнее некуда.

Анчелотти можно назвать кризисным тренером. Такие специалисты обычно приходят в клубы по ходу сезона и лихорадочными, но уверенными движениями в кратчайшие сроки исправляют просчеты предшественников. Анчелотти несколько раз приходил на новый пост в межсезонье, но туда, где нужен был тренер-стабилизатор. В «Челси» после Луиза Филипе Сколари и Гуса Хиддинка итальянец сходу выиграл чемпионат, в «Реале» за год сделал то, что не удалось Жозе Моуринью — выиграл Лигу чемпионов. В «Ювентусе» Папа Карло лечил команду, когда Марчелло Липпи погряз в идейном кризисе. «Милан» снова почувствовал себя суперклубом при Анчелотти, «ПСЖ» — впервые почувствовал себя суперклубом при нем.

«Бавария» оказалась нетерпелива — в этом сентябре Анчелотти был отправлен в отставку. Причина: разные взгляды футболистов и специалиста на тренировки. Еще в сезоне-2016/17 Хаби Алонсо и Лам говорили о низкой интенсивности тренировок в «Баварии», а летом взбунтовали Мюллер, Боатенг, Нойер и Роббен. Последний даже признался, что его ребенка в академии тренируют лучше.

Карло АНЧЕЛОТТИ | Источник: Reuters

БОЙ С «ЧЕЛСИ» И СБОРНОЙ ИТАЛИИ

Разногласия с игроками — это серьезно, но вряд ли «Арсенал» это должно сильно волновать. В прошлом сезоне Алексис Санчес открыто выражал недовольство Венгером, и ничего. К тому же, такая проблема у Анчелотти возникла только в «Баварии». А эта самая «Бавария» год назад разгромила «Арсенал» в двух матчах 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 10:2. Так что итальянцу виднее.

Анчелотти не помешан на трансферах, как, скажем, Роберто Манчини или Харри Реднапп, а для «Арсенала» с его затянутыми поясами это важно. В общем, для лондонцев Папа Карло был бы отличным вариантом, ведь он и в премьер-лиге добивался успеха с «Челси», и английский знает. Но тот же синий клуб способен перехватить бывшего тренера — у Антонио Конте не все хорошо на «Стэмфорд Бридж», и Роман Абрамович может вернуть Анчелотти. Хотя еще осенью казалось, что итальянец точно возглавит родную сборную — кому-то же нужно ее спасать! Но время идет, а назначения все нет. Значит, Анчелотти не заинтересован в работе с национальной командой.

Но до мая вряд ли что-то станет известно — Венгер как обычно будет тянуть время, руководство тысячу раз переосмыслит все возможные потери и только потом будет назначен новый тренер. Может быть.

ЗА ДВА СЕЗОНА В АНГЛИИ АНЧЕЛОТТИ ВЫИГРАЛ ТРИ ТРОФЕЯ

Карло Анчелотти — один из самых титулованных тренеров в истории футбола. Итальянец делит рекорд по числу побед в Кубке/Лиге чемпионов с Бобом Пэйсли (по три), а также является единственным, кому удалось выиграть чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии. Во время предыдущей своей командировки в Англию Анчелотти взял с «Челси» три трофея за два сезона.

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