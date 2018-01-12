«Челси» начал поиски преемника для «Крестного отца» Конте

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Напомним, что «Челси» дважды не смог переиграть земляков из «Арсенала»: 2:2 в премьер-лиге и 0:0 в Кубке лиги, а также разошелся с ничейным счетом 0:0 в игре Кубка страны против «Норвича». Контракт итальянца рассчитан до лета 2019 года, однако Конте готовится покинуть Лондон по окончании нынешнего сезона.

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К тому же, как уже сообщала британская пресса, у Конте так и не наладились добрые отношения с российским владельцем «Челси» Романом Абрамовичем. Тот терпел экспансивного итальянца, пока дела у клуба шли хорошо, но теперь, когда ясно, что титул чемпионов Англии отстоять не удастся, «Крестному отцу» (одно из прозвищ Конте), скорее всего, укажут на дверь.