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16:25 (мск), источник: Вести.Ru

«Челси» начал поиски преемника для «Крестного отца» Конте

Итальянский наставник лондонского «Челси» Антонио Конте с большой долей вероятности покинет стан «аристократов» после окончания нынешнего сезона. Источник в клубе сообщает, что эта вероятность возросла в последнее время, когда действующие чемпионы Англии три последних матча сыграли вничью.

Источник: Reuters

Напомним, что «Челси» дважды не смог переиграть земляков из «Арсенала»: 2:2 в премьер-лиге и 0:0 в Кубке лиги, а также разошелся с ничейным счетом 0:0 в игре Кубка страны против «Норвича». Контракт итальянца рассчитан до лета 2019 года, однако Конте готовится покинуть Лондон по окончании нынешнего сезона.

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К тому же, как уже сообщала британская пресса, у Конте так и не наладились добрые отношения с российским владельцем «Челси» Романом Абрамовичем. Тот терпел экспансивного итальянца, пока дела у клуба шли хорошо, но теперь, когда ясно, что титул чемпионов Англии отстоять не удастся, «Крестному отцу» (одно из прозвищ Конте), скорее всего, укажут на дверь.

По сообщению Daily Mail, в стане «аристократов» уже составлен список претендентов на роль сменщика нынешнего главного тренера. Первоочередные кандидаты — Массимилиано Аллегри и Луис Энрике. «Челси» также рассматривал варианты с приглашением Маурицио Сарри («Наполи») и Диего Симеоне («Атлетико»), но у этих тренеров действующие контракты.

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