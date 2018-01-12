Борющиеся за Неймара клубы подняли предложение до полумиллиарда евро

Источник: Reuters

По информации издания, команда готова заплатить за 25-летнего форварда 500 миллионов евро. Увеличить цену согласился и мадридский «Реал».

Ранее в январе в испанской газете Marca появилась информация о том, что «Реал» намерен приобрести у французского ПСЖ бразильского нападающего. Общие затраты на покупку футболиста должны были составить 400 миллионов евро.

По данным исследовательского центра CIES Football Observator, Неймар стал самым дорогим футболистом мира. Стоимость спортсмена оценили в 213 миллионов евро.