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15:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» обойдет «Валенсию», «АЗ Алкмаар» и «Галатасарай» в обновленном рейтинге клубов УЕФА

Чемпион Казахстана «Астана» по расчетам текущего рейтинга клубов Европы следующего сезона обойдет еще семь клубов. Такой вывод корреспондент Vesti.kz сделал, подсчитав коэффициенты команд в рейтинге УЕФА.

Клубный коэффициент составляется на основании результатов конкретного клуба в еврокубках за последние пять турниров. Если убрать сезон 2013/14, который будет списан в следующем розыгрыше, у «Астаны» останется 20,500 очков. Таким образом, чемпион страны даже в случае двух поражений от «Спортинга» в 1/16 финала Лиги Европы поднимется в рейтинге.

Подопечные Станимира Стойлова обойдут такие известные команды, как голландские «Фейенорд» и «АЗ Алкмаар», бельгийский «Генк», испанскую «Валенсию», израильский «Маккаби» из Тель-Авива, турецкий «Галатасарай» и австрийский «Рапид». Эти команды не выступают в еврокубках, поэтому не смогут восполнить важные очки за сезон 13/14, который сгорят при составлении следующего рейтинга. Посмотреть количество потерянных командами баллов можно здесь.

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Отметим, что даже итальянский «Милан» в случае вылета до стадии ¼ финала Лиги Европы может остаться позади «Астаны».

Возглавляет клубный рейтинг испанский «Реал» — в активе «королевского клуба» 148,000 очков. На втором месте «Бавария», а замыкает тройку сильнейших «Барселона».

Стоит отметить, что рейтинги определяют посев команды при жеребьевке в соревнованиях под эгидой УЕФА. В следующем сезоне «Астана» вновь стартует в Лиге чемпионов. Наивысшим достижением казахстанского клуба является участие в групповом раунде главного еврокубка. Этого результата «Астана» добилась в сезоне 2015/16, став первой отечественной командой на данной стадии ЛЧ.

«Астане» теперь предстоит проходить четыре раунда квалификации Лиги чемпионов до попадания в группу.

Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Астана» и «Спортинг» проведут 15 февраля в столице Казахстана, а ответный — через неделю в Португалии.

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