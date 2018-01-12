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Артем Быков продлил контракт с минским «Динамо»
Полузащитник Артем Быков продлил контракт с минским «Динамо», сообщает официальный сайт «бело-голубых».
Полузащитник Артем Быков продлил контракт с минским «Динамо», сообщает официальный сайт «бело-голубых».
На данный момент 25-летний футболист является самым долгоиграющим динамовцем в клубе, дебют в «Динамо» у Быкова случился еще в 2011 году. За этот промежуток времени Артем смог стать не только любимцем динамовской публики, но и настоящим лидером команды, приняв участие в 151-м матче (14 голов и 27 голевых передач).
В минувшем сезоне Быков стал лучшим ассистентом команды, отдав 10 результативных передач.