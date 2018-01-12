Артем Быков продлил контракт с минским «Динамо»

На данный момент 25-летний футболист является самым долгоиграющим динамовцем в клубе, дебют в «Динамо» у Быкова случился еще в 2011 году. За этот промежуток времени Артем смог стать не только любимцем динамовской публики, но и настоящим лидером команды, приняв участие в 151-м матче (14 голов и 27 голевых передач).