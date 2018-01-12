Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эмма Уотсон: «Я испытала весь спектр сексуальных домогательств»
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Женщина выпала из окна в сугроб во время родов
Иностранца задержали за вывоз полутора тонн российских монет
Поставщика нижнего белья королевы Елизаветы II лишили титула
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Байер
Бавария
Футбол. Зарубежный
22:45
Страсбур
Генгам
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Малага
Футбол. Зарубежный
13.01
Жирона
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
13.01
Вердер
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
13.01
Айнтрахт Ф
Фрайбург
Все события
FP: США проморгали угрозу похлеще России и Китая
Хакеры взломали МОК: отстранение РФ было заказом
Массовое сокращение сотрудников ГИБДД: теперь официально
Платные парковки во дворах: нужны или нет?
Борющиеся за Неймара подняли предложение до полумиллиарда евро
Чем хакеры могут навредить Олимпиаде в корейском Пхенчхане?
Жена Хью Джекмана вышла в свет в причудливом наряде
Фото дня: Юлия Высоцкая позирует в откровенном образе
Люди определили больных по лицу
Названа опасность дневного сна
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
8Загитова и другие триумфаторы ЧР по фигурному катанию
14Денис Юсков — чемпион Европы! Лучшие кадры
15:24 (мск), источник: Прессбол

Артем Быков продлил контракт с минским «Динамо»

Полузащитник Артем Быков продлил контракт с минским «Динамо», сообщает официальный сайт «бело-голубых».

На данный момент 25-летний футболист является самым долгоиграющим динамовцем в клубе, дебют в «Динамо» у Быкова случился еще в 2011 году. За этот промежуток времени Артем смог стать не только любимцем динамовской публики, но и настоящим лидером команды, приняв участие в 151-м матче (14 голов и 27 голевых передач).

В минувшем сезоне Быков стал лучшим ассистентом команды, отдав 10 результативных передач.

Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Опять по пятницам". Сергей Мордасевич: в чем отличие сборных Беларуси и Австрии — мы держим в уме весь ЧЕ-2018, а они — только матч с нами
Борющиеся за Неймара подняли предложение до полумиллиарда евро
Чем хакеры могут навредить Олимпиаде в корейском Пхенчхане?
Определены биатлонисты РФ, которые претендуют на участие в ОИ
Названа главная проблема Кокорина
«Челси» начал поиски преемника Конте на посту главного тренера
Коукалова, скорее всего, пропустит Олимпиаду-2018
«Манчестер Юнайтед» хочет совершить обмен с «Арсеналом»
Новости
Авто
Как сделать «буханку» из японского микроавтобуса (фото) За подобные переделки фанаты уазовской модели из Японии готовы заплатить немалые деньги
Hi-Tech
Самые красивые девушки CES 2018 Мы собрали галерею девушек, которые представляли новейшие гаджеты на выставке в Лас-Вегасе
Кино
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков В США продолжается сезон наград: критики раздали статуэтки лучшим актерам и актрисам, среди которых оказалась юная звезда фильма «Проект "Флорида"» Бруклин Принс
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Ипотека станет доступнее, но далеко не для всех
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
В Финляндии открыли ледяной отель для фанатов «Игры престолов»
Леди
Нет времени объяснять: звезды, которые слишком быстро сыграли свадьбу Опыт этих знаменитостей (почти всех) доказывает: лучше уж потянуть с церемонией, чем бежать под венец с тем, кого едва знаешь.
Дети
Слухи о беременности жены Дмитрия Тарасова подтвердились Журналисты «застукали» Анастасию Костенко во время похода на УЗИ.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь