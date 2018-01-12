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14:57 (мск), источник: Prosports.kz

Саян Хамитжанов: Конкуренты были серьезные!

Лучший спортивный менеджер Казахстана по версии читателей Prosports.kz.

Источник: Prosports.kz

Читатели Prosports.kz выбрали Саяна Хамитжанова победителем номинации «Лучший спортивный менеджер Казахстана-2017». Что неудивительно: под его руководством столичный футбольный клуб вновь стал чемпионом Казахстана, а также впервые в истории Казахстана вышел в плей-офф Лиги Европы.

В интервью Prosports.kz генеральный менеджер ФК «Астана» рассказал о том, что для него значит эта победа и какие цели стоят перед клубом на будущий сезон.

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— Очень приятно получить такое признание, в особенности учитывая тот факт, что в голосовании приняли участие простые болельщики. Стоит отметить, что конкуренты были серьезные — помимо футбольного клуба, еще два представителя Президентского клуба — велокоманда Astana Pro Team и боксерский клуб Astana Arlans. На мой взгляд, Серик Сапиев и Александр Винокуров — это два ярчайших примера того, как великие спортсмены при правильном подходе могут быть успешными спортивными менеджерами. Также хочется отметить Байтака Турсынбаева, отца Элизабет Турсынбаевой, за которую мы всей страной будем уже в феврале болеть на Олимпийских Играх.

— Саян Жаксыгельдиевич, все чаще имена игроков «Астаны» звучат в прессе, как кандидаты на трансферы в клубы ТОП-чемпионатов. Не боитесь, что не получится сразу заменить ведущих игроков?

— Ну, во-первых, тот факт, что к нашим игрокам есть интерес от европейских клубов — это также показатель верного пути нашего клуба и нашей трансферной политики. Во-вторых, всегда в зимний период очень много разноречивой информации, которая не соответствует действительности. Действительность такова, что на данный момент нет ни одного предложения по нашим игрокам, которое бы устроило и клуб и футболистов, поэтому пока весь основной состав начинает подготовку к матчу против «Спортинга» и новому сезону.

— Ну и все-таки вернемся к целям клуба на новый сезон. Не боитесь ли, что после яркого 2017 года будет сложно повторить то же самое в новом году?

— Футбольный клуб «Астана» всегда ставит перед собой только самые высокие цели, иначе быть не может.

Мы хотим вновь выиграть золотые медали чемпионата Казахстана и выйти в групповую стадию еврокубков. А достойны мы этого или нет — решать Всевышнему!

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