Саян Хамитжанов: Конкуренты были серьезные!
Лучший спортивный менеджер Казахстана по версии читателей Prosports.kz.
Лучший спортивный менеджер Казахстана по версии читателей Prosports.kz.
Читатели Prosports.kz выбрали Саяна Хамитжанова победителем номинации «Лучший спортивный менеджер Казахстана-2017». Что неудивительно: под его руководством столичный футбольный клуб вновь стал чемпионом Казахстана, а также впервые в истории Казахстана вышел в
В интервью Prosports.kz генеральный менеджер ФК «Астана» рассказал о том, что для него значит эта победа и какие цели стоят перед клубом на будущий сезон.
— Очень приятно получить такое признание, в особенности учитывая тот факт, что в голосовании приняли участие простые болельщики. Стоит отметить, что конкуренты были серьезные — помимо футбольного клуба, еще два представителя Президентского клуба — велокоманда Astana Pro Team и боксерский клуб Astana Arlans. На мой взгляд, Серик Сапиев и Александр Винокуров — это два ярчайших примера того, как великие спортсмены при правильном подходе могут быть успешными спортивными менеджерами. Также хочется отметить Байтака Турсынбаева, отца Элизабет Турсынбаевой, за которую мы всей страной будем уже в феврале болеть на Олимпийских Играх.
— Саян Жаксыгельдиевич, все чаще имена игроков «Астаны» звучат в прессе, как кандидаты на трансферы в клубы
— Ну,
— Ну и
— Футбольный клуб «Астана» всегда ставит перед собой только самые высокие цели, иначе быть не может.
Мы хотим вновь выиграть золотые медали чемпионата Казахстана и выйти в групповую стадию еврокубков. А достойны мы этого или нет — решать Всевышнему!