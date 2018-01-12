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Состоялась жеребьёвка ¼ финала Кубка Испании
Состоялась жеребьёвка четвертьфинальных матчей Кубка Испании.
Состоялась жеребьёвка четвертьфинальных матчей Кубка Испании.
Предлагаем вашему вниманию результаты жеребьёвки.
¼ финала Кубка Испании.
«Леганес» — «Реал»
«Эспаньол» — «Барселона»
«Атлетико» — «Севилья»
«Валенсия» — «Алавес».
Первые матчи будут сыграны 17 января, а ответные 24 января. Действующим обладателем кубка Испании является «Барселона», которая в финале сезона-2016/17 обыграла «Алавес» (3:1).