Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц снялась в новом сериале «Первого канала»
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
«Русский бэби-бум» в Майами: россиянки все чаще улетают рожать во Флориду
Васильева рассказала о домогательствах в кинематографе в СССР
Поставщика нижнего белья королевы Елизаветы II лишили титула
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Байер
Бавария
Футбол. Зарубежный
22:45
Страсбур
Генгам
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Малага
Футбол. Зарубежный
13.01
Жирона
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
13.01
Вердер
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
13.01
Айнтрахт Ф
Фрайбург
Все события
FP: США проморгали угрозу похлеще России и Китая
Хакеры взломали МОК: отстранение РФ было заказом
Массовое сокращение сотрудников ГИБДД: теперь официально
Платные парковки во дворах: нужны или нет?
Определены биатлонисты РФ, которые претендуют на участие в ОИ
Названа главная проблема Кокорина
Жена Хью Джекмана вышла в свет в причудливом наряде
Фото дня: Юлия Высоцкая позирует в откровенном образе
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
8Загитова и другие триумфаторы ЧР по фигурному катанию
14Денис Юсков — чемпион Европы! Лучшие кадры
14:47 (мск), источник: Prosports.kz

Конысбаев восстановился после тяжелой травмы

На сборы полузащитник поедет с «Актобе».

Источник: Prosports.kz

Улан Конысбаев восстановился от тяжелой травмы, полученной в матче сборной Казахстана с Китаем, сообщает корреспондент Prosports.kz.

В интервью Prosports.kz 28-летний полузащитник сообщил, что готов к полноценным тренировкам.

«Сейчас я в Москве.

В ближайшее время присоединюсь к сборам в составе «Актобе».

Не знаю, как сложится в дальнейшем", — сказал Конысбаев.

Актобе
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Саян Хамитжанов: Конкуренты были серьезные!
Борющиеся за Неймара подняли предложение до полумиллиарда евро
Чем хакеры могут навредить Олимпиаде в корейском Пхенчхане?
Определены биатлонисты РФ, которые претендуют на участие в ОИ
Названа главная проблема Кокорина
«Челси» начал поиски преемника Конте на посту главного тренера
Коукалова, скорее всего, пропустит Олимпиаду-2018
«Манчестер Юнайтед» хочет совершить обмен с «Арсеналом»
Новости
Авто
Как сделать «буханку» из японского микроавтобуса (фото) За подобные переделки фанаты уазовской модели из Японии готовы заплатить немалые деньги
Hi-Tech
Самые красивые девушки CES 2018 Мы собрали галерею девушек, которые представляли новейшие гаджеты на выставке в Лас-Вегасе
Кино
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков В США продолжается сезон наград: критики раздали статуэтки лучшим актерам и актрисам, среди которых оказалась юная звезда фильма «Проект "Флорида"» Бруклин Принс
Недвижимость
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Аномальное тепло обрушило спрос на новогоднюю аренду коттеджей
Референдум об объединении Марьино и Люблино может пройти в день выборов
Чиновники Сочи объяснили проживание учителей в подвале школы
Леди
Нет времени объяснять: звезды, которые слишком быстро сыграли свадьбу Опыт этих знаменитостей (почти всех) доказывает: лучше уж потянуть с церемонией, чем бежать под венец с тем, кого едва знаешь.
Дети
Слухи о беременности жены Дмитрия Тарасова подтвердились Журналисты «застукали» Анастасию Костенко во время похода на УЗИ.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь