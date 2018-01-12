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Конысбаев восстановился после тяжелой травмы
На сборы полузащитник поедет с «Актобе».
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На сборы полузащитник поедет с «Актобе».
Улан Конысбаев восстановился от тяжелой травмы, полученной в матче сборной Казахстана с Китаем, сообщает корреспондент Prosports.kz.
В интервью Prosports.kz 28-летний полузащитник сообщил, что готов к полноценным тренировкам.
«Сейчас я в Москве.
В ближайшее время присоединюсь к сборам в составе «Актобе».
Не знаю, как сложится в дальнейшем", — сказал Конысбаев.