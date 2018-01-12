«Ордабасы» стал лидером межсезонья в КПЛ по числу ушедших из команды футболистов

Источник: Vesti.kz

Расположение бронзового призера-2017 покинули 19 человек (Гейнрих, Смаков, Нусербаев, Нургалиев, Бекбаев, Аширбеков, Бейсенов, Бойченко, Вуяклия, Диакате, Жумаханов, Ирисметов, Йорданов, Каньяс, Кожабаев, Мухтаров, Петрак, Симчевич, Фомичев), не считая уволенного главного тренера Алексея Петрушина. Например, прошлой зимой шымкентцы расстались всего с четырьмя футболистами.

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При этом южане не подписали ни одного нового игрока. Впрочем, это относится к «Кайрату», «Актобе», «Кызыл-Жару СК», «Акжайыку» и «Шахтеру». Но думается, это дело времени, просмотр потенциальных новичков ожидается на сборах в Турции.

Кстати, из того же «Актобе» ушли 17 игроков (Сидельников, Муарем, Айтбаев, Аслан, Байтана, Воловик, Жунусов, Зенькович, Колчак, Фог-Поррье, Савич, Отарбаев, Шимкович, Розыбакиев, Нэйн, Шестаков, Тотай).

Наименьшие потери пока лишь у «Кызыл-Жара СК». Петропавловцы пока отпустили двух футболистов (Тасим, Кулибали).

В то же время самым активным игроком на трансферном рынке остается «Тобол». Костанайцы подписали шестерых футболистов (Канкава, Федин, Дарабаев, Абилгазы, Габышев, Турысбек).

Отметим, что в прошлое зимнее межсезонье больше всех игроков отсеял «Акжайык» (21 человек), а больше всех новичков пригласил «Атырау» (24).