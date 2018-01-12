«Хотим выступить лучше, чем в прошлом году». Радослав Латал подписал контракт с брестским «Динамо»

Ровно в полдень на шестом этаже столичного «Роял Плаза» под объективами фото- и видеокамер был подписан контракт с новым главным тренером «бело-синих», и он официально вступил в должность. Вместе с ним соглашение подписал и его соотечественник и ассистент Марцел Личка. В презентации также поучаствовал генеральный менеджер брестского клуба Валдас Иванаускас.

Короткий брифинг, подписание контракта и лаконичные ответы на несколько ответов от журналистов — все мероприятие уложилось в четверть часа. Латал говорил на немецком, который после семи сезонов в «Шальке-04» для него как родной. При этом чех обещал серьезно взяться за русский. Более того, он уже приступил к изучению языка. Его помощник Личка говорил на испанском — он провел часть карьеры в одной из низших тамошних лиг.

Вообще, новый главный тренер южан все (и даже больше) уже сказал в большом интервью во вторничном номере «ПБ». Да и особых вопросов к тренеру, который еще не был в Бресте и не знаком с командой, не было. Впрочем, сначала говорил Валдас Иванаускас:

— В наш футбольный клуб приходит новый тренерский штаб. В Бресте всегда ставятся максимальные задачи. После ухода Владимира Ивановича пришлось искать новую кандидатуру. Не секрет, что вариантов было немного, но наше общее мнение таково, что Радослав Латал — именно тот тренер, который сумеет достичь поставленных задач. Чем он нас привлек? Прежде всего как игрок он не нуждается в представлении: известно о его титулах и об отношении к футболу. Мы также собрали полнейшую информацию о его тренерской работе. Он долгое время жил и работал в Германии, а это лучшая футбольная страна в мире. Это о многом говорит. Мы не достигли всех целей, которые ставили перед «Динамо» в прошлом сезоне. Чего-то не хватало. Уверен, что Латалу по силу исправить ситуацию. Помогать ему будет Марцел Личка — это было условия Радослава, которое мы выполнили. Кроме того, стоит ожидать еще усиления тренерского штаба.

Источник: Прессбол

Затем сказать пару слов попросили самого Радослава Латала. И это были действительно пару слов:

— Добрый день. Рад оказаться в Бресте. Первая задача — познакомиться с командой, оценить ее, увидеть сильные и слабые стороны каждого футболиста.

Наконец, представился и Марцел Личка:

— Рад, что буду работать с Радославом. Мы знакомы очень давно. Когда я был в молодежной сборной Чехии, он играл уже в национальной. У него огромный игровой и тренерский опыт. Надеюсь, я также буду прогрессировать вместе с ним.

Тут же под вспышки и аплодисменты были подписаны контракты. Речь дошла и до вопросов, первый из которых был к Иванаускасу.

Источник: Прессбол

— Какие конкретно задачи стоят перед Латалом?

— В прошлом году мы достигли серьезной цели — выиграли Кубок Беларуси. Помню прекрасную атмосферу матча и как сам радовался в Гродно. Это особое чувство — выиграть трофей. Поэтому хотим повторить прошлогодний успех. А в чемпионате быть лучше, чем в прошлом году. То есть, попасть в тройку призеров.

А дальше ответ держал уже чех.

— Что вы знаете о брестском «Динамо» на данный момент?

— Как я уже говорил, я смотрел несколько прошлогодних игр команды, в том числе еврокубковые матчи команды с «Рейндорфом».

— Насколько вообще пересекались или следили за белорусским футболом во время своей тренерской карьеры?

— Безусловно, на слуху было название БАТЭ. Следил за этим клубом, когда он выступал в Лиге чемпионов. Видел обе игры. (Имеются в виду прошлогодние матчи борисовчан с пражской «Славией» — прим. «ПБ»).

— На ваш взгляд способна ли команда побороться за тройку призеров?

— Да, уверен, что мы будем стремиться к самым высоким позициям, будь то национальный чемпионат или еврокубки, куда, конечно, постараемся попасть.

— Когда планируете присоединиться к команде?