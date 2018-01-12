Кейн — лучший игрок АПЛ в декабре

Об этом сообщается на официальном сайте лиги. Форвард признан лучшим игроком шестой раз в карьере. По этому показателю футболист сравнялся с бывшим полузащитником «Ливерпуля» Стивеном Джеррардом, который до сегодняшнего дня считался рекордсменом по количеству наград лучшему игроку месяца за карьеру.