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14:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Кейн — лучший игрок АПЛ в декабре

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн признан лучшим игроком в английской Премьер-лиге по итогам декабря.

Источник: AP 2018

Об этом сообщается на официальном сайте лиги. Форвард признан лучшим игроком шестой раз в карьере. По этому показателю футболист сравнялся с бывшим полузащитником «Ливерпуля» Стивеном Джеррардом, который до сегодняшнего дня считался рекордсменом по количеству наград лучшему игроку месяца за карьеру.

Помимо Гарри Кейна на награду претендовали Мохамед Салах, Роберто Фирмино (оба — «Ливерпуль»), Маркос Алонсо («Челси»), Марко Арнаутович («Вест Хэм Юнайтед»), Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»), Рияд Марез («Лестер Сити») и Николас Отаменди («Манчестер Сити»).

В декабре Гарри Кейн принял участие в 6 матчах и забил 8 голов.

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