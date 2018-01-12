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14:24 (мск), источник: Forbes

Много нулей. Почему Филиппе Коутиньо стоит дороже Криштиану Роналду

Имидж игрока, ситуация в футбольных клубах и друге факторы, которые определяют стоимость футболиста.

Источник: AFP 2018

Нынешняя трансферная зима преподнесла два потрясения. Бразилец Филиппе Коутиньо уехал из «Ливерпуля» в «Барселону» за €120 млн (а благодаря почти гарантированным бонусам цифра вырастет до €160 млн) — и это вторая по величине сумма, выплаченная за игрока, за всю историю футбола (после €222 млн, которые «Барса» получила от ПСЖ за Неймара). А в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» приехал голландский защитник Вирджил ван Дейк за рекордные для его амплуа €78,8 млн (по данным Transfermarkt.com, другие источники называют цифру выше — €84 млн). Forbes пробует разобраться, какие факторы определяют стоимость футболиста.

Статистика

Ни одна формула расчета не обходится без цифрового оформления возможностей и достижений игрока. А после бодрого фильма Moneyball с Брэдом Питтом (в российском прокате «Человек, который изменил все» — драма про бейсбол, герой которой становится успешным менеджером команды благодаря новаторской схеме расчета полезности игроков — Forbes) без статистики трудно представить оценку любого спортсмена. И голы с голевыми передачами здесь уже далеко не на первом месте (хотя, конечно, они очень важны). За последние 10 лет футбольная статистика серьезно продвинулась вперед: благодаря современным техническим возможностям теперь считают голевые моменты, общее количество пасов, перехваты, потери и множество других технико-тактических действий игрока. В этом плане самая популярная игра мира активно пытается догнать бейсбол, баскетбол и американский футбол, которые давно тщательно обсчитываются.

Решающими параметрами для определения ценности игрока (например, защитника) могут стать вовсе не голы, а, например, количество заблокированных прострелов и километраж. Их тоже считают — как и удачные выходы на перехват у вратарей и количество выбитых мячей кулаком. Считают даже количество касаний мяча.

Международный центр изучения спорта (CIES), базирующийся в швейцарском Невшателе, в своем ежегодном рейтинге стоимости футболистов учитывает не только соотношение матчей и голов, но и шесть других категорий, включая дриблинг, создание голевых шансов и отбор мяча.

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Возраст

Моложе — значит перспективнее. Поэтому во всех рейтингах так высоко стоит 19-летний Килиан Мбаппе из ПСЖ. Нападающий оценивается CIES в €192,5 млн (и это 4-е место). Выше только мегазвезды Неймар (€213 млн) и Месси (€202,2 млн), а также забивной англичанин Харри Кейн (€194,7 млн). Герою главного трансфера этой зимы — Филиппе Коутиньо — 25, и его эксперты CIES оценивают в €123 млн (16-е место). В то же время Криштиану Роналду при всем своем великолепии условно стоит лишь €80,4 (и это 49-я строчка рейтинга CIES). 32 года — тот возраст, когда у большинства игроков начинается закат карьеры. Правда, уникальный португалец и в 32 — лучший футболист Европы 2017 года.

Репутация

Имидж игрока играет огромную роль. Чем популярнее футболист, тем лучше для клуба: благодаря новой звезде можно увеличить посещаемость матчей, продать больше футболок, найти хороших спонсоров и т. д. Но репутация бывает разной.

Талантливый игрок, о котором идет слава любителя выпить или вернуться из национальной сборной на три дня позже (раньше такое нередко случалось с африканцами и латиноамериканцами), обязательно потеряет в стоимости. Футбольный мир не так велик: все про всех знают. С другой стороны, слава трудоголика и режимщика цену поднимет. «С ним никаких проблем», — будут набивать ее продавцы.

Ситуация в клубах

Нередко дорогие трансферы — стечение обстоятельств. Рекорд Вирджила ван Дейка — из таких. Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп давно говорил о проблемах в защите, обозначая необходимость укрепления этой линии, а деньги на трансферы обещала неизбежная продажа Коутиньо (переговоры шли с лета). В «Саутгемптоне» отлично понимали: у контрагента хватает и проблем, и денег — можно и нужно просить много, тем более «Ливерпуль» давно охотился за ван Дейком. Да, потерять ведущего защитника неприятно, но не смертельно. CIES оценивал трансфер голландца в €50,8 млн, а заплатить за него пришлось гораздо больше (около €80 млн).

Бывают и обратные случаи. Понятно, что игрок стоит дорого. Но клуб погряз в финансовых проблемах, нужно срочно платить по счетам. Иначе — снятие очков, дисквалификации и прочие беды. А покупатель, как назло, один. В другой ситуации ни за что бы ни продали, но в сложившихся обстоятельствах — отдают «по дешевке».

Ситуация на рынке

Другое дело, когда и покупателей, и продавцов — больше одного. На рынке есть клубы с деньгами и несколько примерно равных по качеству игроков. В силу вступает прямая корреляция спроса и предложения. «Ливерпулю» нужен защитник, из подходящих продается только ван Дейк. Но будь свободен кто-нибудь еще — и не факт, что «Саутгемптон» просил бы так много. А если бы, кроме «Ливерпуля», на игрока претендовал «Манчестер Сити», можно было бы поднимать цену выше.

Сюда же отнесем и состояние экономики — в целом и в отдельных странах в частности. Если денег нет, то и платить нечем. Каким бы ни был великим игрок, дорого не уйдет.

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Срок контракта

Здесь все просто: по истечении контракта игрок вправе уйти безо всякой компенсации. Если футболист и клуб решили расстаться, клуб сделает все, чтобы за полгода до окончания контракта продать его хоть за какие-нибудь деньги. И наоборот: два года контракта впереди — и того же игрока с той же статистикой так дешево не заполучить.

Позиция

В недавно опубликованном рейтинге CIES лидерские места — у игроков нападения (форварды и атакующие хавбеки). И это объяснимо — забивающих голы лучше знают болельщики, они больше всего влияют на результат. Игроки вроде Месси, Кевина Де Брюйне и Неймара могут решить исход матча самостоятельно. Покупая топ-атакующего, клубы часто решают многие проблемы в линии, а один топ-защитник не сделает оборону непробиваемой. Недавний пример — переход лучшего итальянского защитника Леонардо Бонуччи из «Юве» в «Милан» (стоимость трансфера — €42 млн): за 20 игр чемпионата его новая команда пропустила 27 мячей, в два раза больше лидеров Серии А.

Топ-вратари за последние годы подорожали, но рост цен на них сдерживает специфика амплуа. Они реже переходят, их в принципе не нужно много — больше двух голкиперов за сезон редко заигрывают клубы любого калибра.

В то время как защитников нужно 7−8, столько же полузащитников и 3−4 нападающих.

Рекорд вратарского трансфера пал прошлым летом. За Джанлуиджи Буффона в 2001-м «Ювентус» заплатил €36,8 млн. И только в 2017-м этот показатель побил бразилец Эдерсон, за которого «Манчестер Сити» выложил «Бенфике» €39 млн.

Паспорт

Гражданство имеет значение. В некоторых лигах стран Евросоюза предусмотрены лимиты на игроков из-за его пределов и при прочих равных выбор могут сделать в пользу местного футболиста (или, например, латиноамериканца с подходящим двойным гражданством). В России лимит на легионеров искусственно завышает трансферную стоимость обладателей российского паспорта. Но самый вопиющий трансфер лимитного характера случился в январе 2017-го в Китае. За переход Чендона Чжана из «Гуоаня» в «Хэбэй Чайна Форчун» заплатили €20,44 млн, хотя его оценочная стоимость никогда не поднималась выше €1,4 млн. Форвард какое-то время провел в Европе, где ничего особенного не показал. Но в 2013-м вернулся в «Гуоань» за €1,5 млн, а через четыре года стал самым дорогим китайским игроком в истории. Что было делать клубу: нужен был нападающий, а все легионерские квоты уже были заняты.

Выступление за национальную сборную

Игрок сборной всегда дороже, хотя с ним больше проблем — во время сезона он уезжает на игры национальной команды и рискует там травмироваться. При этом сборная — почти всегда гарантия качества. А за качество нужно платить. Кроме того, национальная команда — очень хорошая витрина. Сборника проще дороже продать: он чаще на виду (крупные турниры, отборочные и товарищеские матчи, которые показывают по ТВ), причем в окружении лучших. Такой футболист на балансе всегда более ликвиден.

Впечатление

В эту категорию запишем все, что невозможно объяснить цифрами. «Эвертон» прошлым летом заплатил за исландца Гилфи Сигурдссона рекордные для себя €50 млн и… ничего не произошло. В «Суонси» Сигурдссон был лидером, сейчас — растворился. Почему €50 млн? Летом менеджерам лондонского клуба казалось, что футболист стоит таких денег, а прямо сейчас игрока вряд ли можно продать даже за половину суммы.

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Бывает и наоборот. Кто-то кого-то не любит, не верит, принимает неверное решение — и продает по бросовой цене. Представьте: в рейтинге CIES-2018 в топ-12 оказались сразу три футболиста, которых в свое время «Челси» купил, а затем дешево продал. Мохамед Салах уехал из Лондона в «Рому» лишь за €15 млн, Кевин Де Брейне в «Вольфсбург» — за те же €15 млн, а Ромелу Лукаку не произвел впечатления на Жозе Моуринью — и отправился в «Эвертон» за €35,36 млн. Теперь все трое — звезды английской премьер-лиги. Кевин Де Брюйне ведет «Манчестер Сити» к чемпионству и оценивается в €167 млн, Ромелу Лукаку (€164,8 млн) забивает за «МЮ», а Мохаммед Салах (€140,5 млн) зажигает в «Ливерпуле» и везет сборную Египта на чемпионат мира 2018.

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