Много нулей. Почему Филиппе Коутиньо стоит дороже Криштиану Роналду

Источник: AFP 2018

Нынешняя трансферная зима преподнесла два потрясения. Бразилец Филиппе Коутиньо уехал из «Ливерпуля» в «Барселону» за €120 млн (а благодаря почти гарантированным бонусам цифра вырастет до €160 млн) — и это вторая по величине сумма, выплаченная за игрока, за всю историю футбола (после €222 млн, которые «Барса» получила от ПСЖ за Неймара). А в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» приехал голландский защитник Вирджил ван Дейк за рекордные для его амплуа €78,8 млн (по данным Transfermarkt.com, другие источники называют цифру выше — €84 млн). Forbes пробует разобраться, какие факторы определяют стоимость футболиста.

Статистика

Ни одна формула расчета не обходится без цифрового оформления возможностей и достижений игрока. А после бодрого фильма Moneyball с Брэдом Питтом (в российском прокате «Человек, который изменил все» — драма про бейсбол, герой которой становится успешным менеджером команды благодаря новаторской схеме расчета полезности игроков — Forbes) без статистики трудно представить оценку любого спортсмена. И голы с голевыми передачами здесь уже далеко не на первом месте (хотя, конечно, они очень важны). За последние 10 лет футбольная статистика серьезно продвинулась вперед: благодаря современным техническим возможностям теперь считают голевые моменты, общее количество пасов, перехваты, потери и множество других технико-тактических действий игрока. В этом плане самая популярная игра мира активно пытается догнать бейсбол, баскетбол и американский футбол, которые давно тщательно обсчитываются.

Решающими параметрами для определения ценности игрока (например, защитника) могут стать вовсе не голы, а, например, количество заблокированных прострелов и километраж. Их тоже считают — как и удачные выходы на перехват у вратарей и количество выбитых мячей кулаком. Считают даже количество касаний мяча.

Международный центр изучения спорта (CIES), базирующийся в швейцарском Невшателе, в своем ежегодном рейтинге стоимости футболистов учитывает не только соотношение матчей и голов, но и шесть других категорий, включая дриблинг, создание голевых шансов и отбор мяча.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BdtPFEEhevD/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BdtPFEEhevD/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">A Dream Come True thank you Barcelona. I can’t wait to start my journey with you ! Un sueño se hace realidad gracias Barcelona. No puedo esperar para empezar nuestro camino juntos.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/phil.coutinho/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Philippe Coutinho</a> (@phil.coutinho) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-08T23:24:16+00:00">Янв 8, 2018 at 3:24 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Возраст

Моложе — значит перспективнее. Поэтому во всех рейтингах так высоко стоит 19-летний Килиан Мбаппе из ПСЖ. Нападающий оценивается CIES в €192,5 млн (и это 4-е место). Выше только мегазвезды Неймар (€213 млн) и Месси (€202,2 млн), а также забивной англичанин Харри Кейн (€194,7 млн). Герою главного трансфера этой зимы — Филиппе Коутиньо — 25, и его эксперты CIES оценивают в €123 млн (16-е место). В то же время Криштиану Роналду при всем своем великолепии условно стоит лишь €80,4 (и это 49-я строчка рейтинга CIES). 32 года — тот возраст, когда у большинства игроков начинается закат карьеры. Правда, уникальный португалец и в 32 — лучший футболист Европы 2017 года.

Репутация

Имидж игрока играет огромную роль. Чем популярнее футболист, тем лучше для клуба: благодаря новой звезде можно увеличить посещаемость матчей, продать больше футболок, найти хороших спонсоров и т. д. Но репутация бывает разной.

Талантливый игрок, о котором идет слава любителя выпить или вернуться из национальной сборной на три дня позже (раньше такое нередко случалось с африканцами и латиноамериканцами), обязательно потеряет в стоимости. Футбольный мир не так велик: все про всех знают. С другой стороны, слава трудоголика и режимщика цену поднимет. «С ним никаких проблем», — будут набивать ее продавцы.

Ситуация в клубах

Нередко дорогие трансферы — стечение обстоятельств. Рекорд Вирджила ван Дейка — из таких. Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп давно говорил о проблемах в защите, обозначая необходимость укрепления этой линии, а деньги на трансферы обещала неизбежная продажа Коутиньо (переговоры шли с лета). В «Саутгемптоне» отлично понимали: у контрагента хватает и проблем, и денег — можно и нужно просить много, тем более «Ливерпуль» давно охотился за ван Дейком. Да, потерять ведущего защитника неприятно, но не смертельно. CIES оценивал трансфер голландца в €50,8 млн, а заплатить за него пришлось гораздо больше (около €80 млн).

Бывают и обратные случаи. Понятно, что игрок стоит дорого. Но клуб погряз в финансовых проблемах, нужно срочно платить по счетам. Иначе — снятие очков, дисквалификации и прочие беды. А покупатель, как назло, один. В другой ситуации ни за что бы ни продали, но в сложившихся обстоятельствах — отдают «по дешевке».

Ситуация на рынке

Другое дело, когда и покупателей, и продавцов — больше одного. На рынке есть клубы с деньгами и несколько примерно равных по качеству игроков. В силу вступает прямая корреляция спроса и предложения. «Ливерпулю» нужен защитник, из подходящих продается только ван Дейк. Но будь свободен кто-нибудь еще — и не факт, что «Саутгемптон» просил бы так много. А если бы, кроме «Ливерпуля», на игрока претендовал «Манчестер Сити», можно было бы поднимать цену выше.

Сюда же отнесем и состояние экономики — в целом и в отдельных странах в частности. Если денег нет, то и платить нечем. Каким бы ни был великим игрок, дорого не уйдет.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BdNxYbwHLXX/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BdNxYbwHLXX/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Delighted and honoured to have agreed to become a Liverpool FC player! ??? Today is a proud day for me and my family as I join one of the biggest clubs in world football! I can’t wait to pull on the famous red shirt for the first time in front of the Kop and will give everything I have to try and help this great club achieve something special in the years to come ⚽️ I would also like to take this opportunity to say thank you to Les Reed, the board, manager, players, fans and everyone at Southampton. I will always be indebted to the club for giving me the opportunity to play in the Premier League and despite a difficult last few months I have thoroughly enjoyed my time at Saints and have made friends for life at the club. Thank you for everything ?????? Thank you for all the messages of support ?? I’m now looking forward to meeting my new team-mates and getting started ? #YNWA</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/virgilvandijk/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Virgil van Dijk</a> (@virgilvandijk) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-27T18:08:18+00:00">Дек 27, 2017 at 10:08 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Срок контракта

Здесь все просто: по истечении контракта игрок вправе уйти безо всякой компенсации. Если футболист и клуб решили расстаться, клуб сделает все, чтобы за полгода до окончания контракта продать его хоть за какие-нибудь деньги. И наоборот: два года контракта впереди — и того же игрока с той же статистикой так дешево не заполучить.

Позиция

В недавно опубликованном рейтинге CIES лидерские места — у игроков нападения (форварды и атакующие хавбеки). И это объяснимо — забивающих голы лучше знают болельщики, они больше всего влияют на результат. Игроки вроде Месси, Кевина Де Брюйне и Неймара могут решить исход матча самостоятельно. Покупая топ-атакующего, клубы часто решают многие проблемы в линии, а один топ-защитник не сделает оборону непробиваемой. Недавний пример — переход лучшего итальянского защитника Леонардо Бонуччи из «Юве» в «Милан» (стоимость трансфера — €42 млн): за 20 игр чемпионата его новая команда пропустила 27 мячей, в два раза больше лидеров Серии А.

Топ-вратари за последние годы подорожали, но рост цен на них сдерживает специфика амплуа. Они реже переходят, их в принципе не нужно много — больше двух голкиперов за сезон редко заигрывают клубы любого калибра.

В то время как защитников нужно 7−8, столько же полузащитников и 3−4 нападающих.

Рекорд вратарского трансфера пал прошлым летом. За Джанлуиджи Буффона в 2001-м «Ювентус» заплатил €36,8 млн. И только в 2017-м этот показатель побил бразилец Эдерсон, за которого «Манчестер Сити» выложил «Бенфике» €39 млн.

Паспорт

Гражданство имеет значение. В некоторых лигах стран Евросоюза предусмотрены лимиты на игроков из-за его пределов и при прочих равных выбор могут сделать в пользу местного футболиста (или, например, латиноамериканца с подходящим двойным гражданством). В России лимит на легионеров искусственно завышает трансферную стоимость обладателей российского паспорта. Но самый вопиющий трансфер лимитного характера случился в январе 2017-го в Китае. За переход Чендона Чжана из «Гуоаня» в «Хэбэй Чайна Форчун» заплатили €20,44 млн, хотя его оценочная стоимость никогда не поднималась выше €1,4 млн. Форвард какое-то время провел в Европе, где ничего особенного не показал. Но в 2013-м вернулся в «Гуоань» за €1,5 млн, а через четыре года стал самым дорогим китайским игроком в истории. Что было делать клубу: нужен был нападающий, а все легионерские квоты уже были заняты.

Выступление за национальную сборную

Игрок сборной всегда дороже, хотя с ним больше проблем — во время сезона он уезжает на игры национальной команды и рискует там травмироваться. При этом сборная — почти всегда гарантия качества. А за качество нужно платить. Кроме того, национальная команда — очень хорошая витрина. Сборника проще дороже продать: он чаще на виду (крупные турниры, отборочные и товарищеские матчи, которые показывают по ТВ), причем в окружении лучших. Такой футболист на балансе всегда более ликвиден.

Впечатление

В эту категорию запишем все, что невозможно объяснить цифрами. «Эвертон» прошлым летом заплатил за исландца Гилфи Сигурдссона рекордные для себя €50 млн и… ничего не произошло. В «Суонси» Сигурдссон был лидером, сейчас — растворился. Почему €50 млн? Летом менеджерам лондонского клуба казалось, что футболист стоит таких денег, а прямо сейчас игрока вряд ли можно продать даже за половину суммы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BX3jYHcjUu2/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.46666666666666% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BX3jYHcjUu2/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Delighted to have signed for @everton ?⚪️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/gylfisig23/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Gylfi Sigurdsson</a> (@gylfisig23) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-16T20:25:40+00:00">Авг 16, 2017 at 1:25 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.