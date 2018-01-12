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00:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Райола ведет переговоры с «Бешикташем» по трансферу Ибрагимовича

«Бешикташ» рассматривает нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича в качестве возможного усиления.

Источник: Reuters

Как сообщает Tuttomercatoweb, агент шведа Мино Райола уже встречался с руководством турецкого клуба и обсудил условия возможного трансфера.

Напомним, ранее «Бешикташ» продал нападающего Дженка Тосуна в «Эвертон». В СМИ появилась информация о том, что заменить форварда в клубе из Стамбула может игрок «Краснодара» Федор Смолов.

Ранее сообщалось о том, что Ибрагимович в нынешнем сезоне имеет мало игровой практики в «МЮ», поэтому хочет сменить команду. При этом он рассчитывает, что клуб отпустит его бесплатно, согласившись разорвать контракт. Однако «Манчестер Юнайтед» хочет получить за игрока компенсацию.

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