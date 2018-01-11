Анчелотти подпишет контракт с «Арсеналом» на 4 года на сумму 40 млн евро

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, уже решено, что нынешний главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, возглавляющий команду с 1996 года и имеющий контракт с «канонирами» до 2019 года, покинет свой пост досрочно — летом этого года. Его место займет 58-летний Анчелотти, который уже дал свое согласие на предложение «Арсенала».

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Анчелотти с конца сентября 2017 года находится без работы — тогда он был отправлен в отставку с должности главного тренера мюнхенской «Баварии». В начале декабря специалист сообщил, что Итальянская федерация футбола (FIGC) обратилась к нему с предложением возглавить национальную команду, однако в результате стороны так и не достигли соглашения.