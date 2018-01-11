Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц снялась в новом сериале «Первого канала»
Люди определили больных по лицу
Тирамису и каша: чем звездные шеф-повара кормят своих детей
Россиян предупредили о вспышке неизлечимой смертельной болезни
Мэрил Стрип вышла в свет в эффектном брючном костюме
Текущие события
Футбол. Зарубежный
12.01
Байер
Бавария
Футбол. Зарубежный
12.01
Страсбур
Генгам
Футбол. Зарубежный
12.01
Хетафе
Малага
Футбол. Зарубежный
13.01
Жирона
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
13.01
Вердер
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
13.01
Айнтрахт Ф
Фрайбург
Все события
Вдова Дмитрия Хворостовского прервала молчание после смерти мужа
СМИ: Украине не нашли места в ЕС
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
Пять игроков «Реала» включены в команду 2017 года УЕФА
«Зенит» готов провести обмен игроками с тульским «Арсеналом»
Эмили Ратаковски разделась ради рекламы шампуня
Рики Мартин сочетался браком со своим бойфрендом
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Утверждены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Фоторепортажи
21«Магнитка» разгромила ЦСКА
26События 2017 года в фотографиях
15:55 (мск), источник: Р-Спорт

Анчелотти подпишет контракт с «Арсеналом» на 4 года на сумму 40 млн евро

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Руководство лондонского футбольного клуба «Арсенал» достигло договоренности с итальянским тренером Карло Анчелотти о подписании четырехлетнего контракта с заработной платой 10 миллионов евро за сезон, не считая бонусов, сообщает Corriere dello Sport.

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, уже решено, что нынешний главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, возглавляющий команду с 1996 года и имеющий контракт с «канонирами» до 2019 года, покинет свой пост досрочно — летом этого года. Его место займет 58-летний Анчелотти, который уже дал свое согласие на предложение «Арсенала».

Читайте также
Арсен Венгер решил покинуть «Арсенал»

Анчелотти с конца сентября 2017 года находится без работы — тогда он был отправлен в отставку с должности главного тренера мюнхенской «Баварии». В начале декабря специалист сообщил, что Итальянская федерация футбола (FIGC) обратилась к нему с предложением возглавить национальную команду, однако в результате стороны так и не достигли соглашения.

В качестве главного тренера Анчелотти трижды приводил свои команды к победам в Лиге чемпионов: дважды «Милан» (сезоны-2002/03, -2006/07) и один раз — мадридский «Реал» (2013/14). Также итальянец становился победителем четырех из пяти ведущих европейских чемпионатов: Италии (c «Миланом»), Англии («Челси»), Франции («ПСЖ») и Германии («Бавария»).

Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Такой хоккей нам нужен: горячие фото челябинской спортивной журналистки
Роналду погнали из «Реала» за эгоизм
Пять игроков «Реала» включены в команду 2017 года УЕФА
«Зенит» готов провести обмен игроками с тульским «Арсеналом»
Не все могут короли. Бьорндален близок к окончанию карьеры
СМИ: «Сантос» готов отпустить игрока в «Спартак» за €10 млн
Коновалов: Никакого тюменского блата у Сливко нет
Новости
Авто
«Патриот» для богатых — неизвестная разработка марки УАЗ (фото) В базе Роспатента обнаружилась старая запись, касающаяся необычной версии ульяновского внедорожника
Hi-Tech
Утечка: новая Nokia по фантастической цене Стоимость устройства составит около 6 000 рублей
Кино
Соловьев рассказал, почему «Россия 1» популярнее «Первого» Телеведущий перечислил факторы успеха телеканала по итогам 2017 года
Недвижимость
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Минстрой попросит прокуратуру проконтролировать уборку дорог и тротуаров в городах
В Финляндии открыли ледяной отель для фанатов «Игры престолов»
Реконструкцию дома последнего китайского императора начали под Хабаровском
Леди
Все женщины Андрея Малахова Телеведущий не всегда отличался постоянством: в его резюме числятся красивые и богатые женщины, а вспомнить о былых победах на любовном фронте всегда приятно.
Дети
В каких семьях вырастают хулиганы: мнение психолога Почему подростки становятся «трудными» и что с этим делать?
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь