«Астана» провела первую тренировку в ОАЭ

Большая часть сбора будет посвящена работой над физическими кондициями игроков столичного клуба, ближайший матч подопечные Станимира Стойлова сыграют 22 января. В этот день соперником астанчан станет многократный чемпион России «Спартак» (Москва).

Стоит отметить, что в этом году «Астане» предстоит непривычно ранний старт сезона. Уже 15 февраля астанчане сыграют против лиссабонского «Спортинга» в рамках 1/16 финала Лиги Европы, куда пробились впервые в истории казахстанского футбола.