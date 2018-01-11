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15:52 (мск), источник: Sports.kz

«Астана» провела первую тренировку в ОАЭ

В Объединённых Арабских Эмиратах стартовал учебно-тренировочный сбор четырехкратных чемпионов Казахстана футбольного клуба «Астана».

Большая часть сбора будет посвящена работой над физическими кондициями игроков столичного клуба, ближайший матч подопечные Станимира Стойлова сыграют 22 января. В этот день соперником астанчан станет многократный чемпион России «Спартак» (Москва).

Стоит отметить, что в этом году «Астане» предстоит непривычно ранний старт сезона. Уже 15 февраля астанчане сыграют против лиссабонского «Спортинга» в рамках 1/16 финала Лиги Европы, куда пробились впервые в истории казахстанского футбола.

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