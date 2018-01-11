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15:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Говорят, Анчелотти сменит Венгера в «Арсенале». Насколько это серьёзно?

Даже возможная смена тренера — не главное, что происходит в «Арсенале» сейчас. Клуб затеял глобальное обновление.

Источник: AP 2018

«Арсенал» во второй раз за неделю не позволил «Челси» себя обыграть. На этот раз — в скучном матче почти без моментов, редкая характеристика игр с участием «Арсенала». Возможно, именно из-за этой скуки с утра появилась новость, что летом «Арсенал» возглавит Карло Анчелотти.

Об этом сообщает Corriere Dello Sport со ссылкой на собственные источники. Они что-то знают?

Вообще, главные зимние новости, связанные с «Арсеналом», касаются расставаний. Точно уходит Франсис Коклен — его трансфер в «Валенсию» подтвердил Венгер. Ждёт рейса в Манчестер Алексис Санчес. Получил зелёный свет на уход Матьё Дебюши. Теперь вот — новость про Венгера. Точнее, про Анчелотти.

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Анчелотти — не выход

Надо отметить, что итальянец, судя по новостям, уже договорился возглавить летом «Арсенал», «Милан» и сборную Италии. Неплохо для безработного. Так что новость сразу вызывает сомнения. Тем более, что год назад в итальянских СМИ тоже были практически уверены, что летом Венгер покинет «Арсенал». И называли преемника: Массимилиано Аллегри. Вот, можно вспомнить. Правда, потом наступило лето, Арсен продлил контракт, а Аллегри остался в Италии.

Есть ещё одна причина для скепсиса. А именно: Анчелотти — очень странный вариант на замену Венгеру. В последние лет 10 Карло окончательно сформировал свою репутацию консерватора в тактике и либерала отношениях с командой. Он идеально подходит командам, которые хотят поменять тренера, но сохранить преемственность, обойтись без революций. Вот только «Арсеналу» как раз это и не нужно.

Продлить инерцию идеям Венгера способен и сам Венгер. Слухи о смене тренера возникают с пугающей регулярностью как раз потому, что лондонцам нужно избавиться от инерционности. «Арсенал» может провести десяток матчей в сезоне на уровне топ-клуба и остаётся одной из лучших команд в Европе по культуре паса, но всё это теряется за тягостной предсказуемостью. Пока болельщики «Челси», «МЮ» и «Сити» или того же «Ливерпуля» перед каждым сезоном обсуждают, как изменилась их команда и всерьёз строят планы на чемпионство, болельщики «Арсенала» мрачно шутят в соцсетях о цели «попасть в четвёрку». Анчелотти не сделает качество игры выше, и он с 2009 года ни разу не работал в одном клубе дольше двух сезонов. То есть Карло — заведомо временный вариант. Так в чём смысл?

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Получается, Венгер никуда не уходит?

А с этим немного интереснее. Если новость об Анчелотти пока плавает как утка, ходит как утка и крякает как утка (выражаясь поэтическим языком Джеймса Райли), то незаметные перестановки в «Арсенале» начались уже давно. Например, в клуб перебрался из Дортмунда Свен Мислинтат. Возможно, вы не знаете, кто это? Ну, если коротко — это скаут, который собрал ту самую «Боруссию» Юргена Клоппа с Хуммельсом, Кагавой, Гюндоганом, Левандовским, Пищеком и так далее.

Мислинтат перешёл в «Арсенал» в декабре, а до этого из клуба донеслись некоторые заявления, которые позволяют говорить о разногласиях между Венгером и исполнительным директором Иваном Газидисом. Отвечая на вопрос о позиции руководства по трансферной политике, француз ответил: «Газидис не имеет никакого отношения к трансферам». Ещё раньше Арсен резко прокомментировал идею взять в клуб спортивного директора — человека, занимающегося комплектацией команды на уровне оформления сделок. «Пока я — тренер “Арсенала”, все эти вопросы буду решать я сам». Так вот, эту битву он проиграл.

В феврале в Лондон приедет Рауль Санллехи — экс-спортивный директор «Барселоны», который заступит на аналогичную должность. Возможно, она будет официально называться как-то по-другому, но сути это не изменит. Так в клубе ограничивают влияние Венгера.

Другой удар: ушёл один из главных помощников и союзников тренера, скаут Стив Роули. Он продолжит сотрудничать с «Арсеналом», но в меньшем объёме и уже не в должности руководителя. Вместо него пришёл Мислинтат. Любопытно, что реакция Венгера на приход нового руководителя скаутской службы была не самой дружелюбной. «Мы знали каждого молодого футболиста в Европе ещё до того, как к нам присоединился Свен», — сказал Арсен.

Некоторые британские газеты, например, Telegraph и Evening Standard пишут, что разных точек зрения на будущее команды придерживаются Иван Газидис и владелец мажоритарного пакета акций Стэн Кронке.

Собственно, летом в Telegraph предполагали, что Газидис покинет «Арсенал». Но, судя по тому, что он сохранил работу, и по изменениям в организации работы клуба, Иван не только отстоял должность, но и продавил свою точку зрения.

Вот только о будущем Венгера это ещё ничего не говорит. Возможно, в «Арсенале» собираются только ограничить его влияние, но сохранить в качестве тренера. Возможно, сам Арсен на это не согласится. А может быть, он останется ещё на год и поможет выбрать себе преемника. В любом случае, перемены, которые в последние месяцы тихо происходят в «Арсенале», пусть они и незаметны, но точно глобальнее любых слухов о новом тренере. А значит, и важнее. Глобальных перемен здесь заждались.

Кирилл Хаит

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