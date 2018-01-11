Хамитжанов рассказал о предложениях по Твумаси и прокомментировал информацию о переходе в «Бурсаспор»

Ранее СМИ сообщили, что Твумаси перешел в турецкий клуб за 1,5 миллиона евро. Официального же подтверждения этой информации не поступало.

— На данный момент Твумаси является футболистом «Астаны» — у него действующий контракт с клубом, — говорит Хамитжанов. — Конечно, мы следим за информацией, которая постоянно появляется в сети, но она не вся является правдивой.

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Из конкретных вариантов — у нас были официальные предложения из двух клубов, но они не захотели предложить ту сумму, которая бы устроила нас. А отпускать игрока за минимальную сумму, которая заведомо ниже реальной стоимости Твумаси — смысла нет. Лучше мы оставим Патрика и других игроков и вместе с ними постараемся достойно выступить в 1/16 финала Лиги Европы, а на перспективу, в Лиге чемпионов 2018/19 и порадовать своей игрой наших болельщиков по всему Казахстану.

— Если поступит все-таки предложение, которое устроит клуб, и футболисты уйдут, успеет ли клуб найти замену?

— История показывает, что незаменимых футболистов не бывает, хотя стоит признать, что тот же Патрик является одной из основных фигур в игре нашего клуба. Вместе с тем необходимо соблюсти баланс между доходной частью бюджета и спортивными целями, которые стоят перед клубом. То есть желание заработать на продаже игроков не должно повредить достижению спортивных задач. Если мы сейчас продадим наших ведущих футболистов, мы даже близко не сможем противостоять португальскому «Спортингу», которые только за последний месяц купили четверых игроков на общую сумму более 40 миллионов Евро.

Мы прекрасно понимаем, что представляем честь не только своего клуба, а всего футбольного Казахстана и не можем подойти к этому противостоянию кадрово неукомплектованными. А если и продавать футболистов, то только за адекватную сумму и в том период, когда это нужно именно нам.

— И последний вопрос, в начале года один из спортивных сайтов провел голосование и вас признали лучшим спортивным менеджером 2017 года. Согласны ли вы с таким утверждением?

— Давать оценку своей работы было бы с моей стороны неправильно, да и не скромно. Прежде всего, это заслуга всей нашей команды, ее тренерского штаба и администрации клуба. Но раз «Астана» в минувшем сезоне выполнила поставленные задачи в чемпионате Казахстана и перевыполнили в врокубках, впервые в истории казахстанского футбола вышли в 1/16 финала Лиги Европы, значит, наш клуб идет правильным путем.

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Ранее в этом межсезонье сообщалось об интересе к Твумаси со стороны французского «Кана», московского «Спартака», немецкого «Штутгарта», шотландского «Селтика» и клуба из Японии. Его действующий контракт рассчитан до конца 2019 года.