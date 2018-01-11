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14:55 (мск), источник: Sports.kz

Твумаси прибыл на сбор «Астаны» в Дубай

Нападающий «Астаны» Патрик Твумаси присоединился к команде на учебно-тренировочном сборе в Дубае (ОАЭ), сообщает Sports.kz.

Отметим, что сегодня турецкие СМИ написали о переходе Твумаси в «Бурсаспор» и даже поделились его финансовыми подробностями: сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро (750 тысяч «Астана» получит сразу, а два платежа по 375 тысяч позже), а зарплата 23-летнего форварда — 450 тысяч до конца этого сезона и 1 миллион на следующий.

Напомним, ранее, помимо «Бурсаспора», Твумаси интересовались французский «Кан», немецкие «Штутгарт» и «Гамбург», российский «Спартак», шотландский «Селтик», турецкий «Гезтепе» и неназванный клуб из Японии.

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