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Твумаси прибыл на сбор «Астаны» в Дубай
Нападающий «Астаны» Патрик Твумаси присоединился к команде на
Нападающий «Астаны» Патрик Твумаси присоединился к команде на
Отметим, что сегодня турецкие СМИ написали о переходе Твумаси в «Бурсаспор» и даже поделились его финансовыми подробностями: сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро (750 тысяч «Астана» получит сразу, а два платежа по 375 тысяч позже), а зарплата 23-летнего форварда — 450 тысяч до конца этого сезона и 1 миллион на следующий.
Напомним, ранее, помимо «Бурсаспора», Твумаси интересовались французский «Кан», немецкие «Штутгарт» и «Гамбург», российский «Спартак», шотландский «Селтик», турецкий «Гезтепе» и неназванный клуб из Японии.