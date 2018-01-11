Твумаси прибыл на сбор «Астаны» в Дубай

Отметим, что сегодня турецкие СМИ написали о переходе Твумаси в «Бурсаспор» и даже поделились его финансовыми подробностями: сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро (750 тысяч «Астана» получит сразу, а два платежа по 375 тысяч позже), а зарплата 23-летнего форварда — 450 тысяч до конца этого сезона и 1 миллион на следующий.