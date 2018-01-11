Стал известен состав «Астаны» на УТС
Сегодня, 11 января, футболисты «Астаны» провели первую тренировку на
Сегодня, 11 января, футболисты «Астаны» провели первую тренировку на
Астанчане на сбор отправились в следующем составе:
Вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин,
Защитники: Игорь Шитов, Дмитрий Шомко, Марин Аничич, Юрий Логвиненко, Абзал Бейсебеков, Сергей Малый, Евгений Постников, Талгат Кусяпов,
Полузащитники: Ласло Кляйнхайслер, Серикжан Мужиков, Срджан Граховац, Бахтиер Зайнутдинов, Дидар Жалмукан, Юрий Перцух, Марин Томасов, Иван Маевский, Марко Станоевич,
Нападающие: Джордже Деспотович, Патрик Твумаси, Джуниор Кабананга, Роман Муртазаев, Владислав Прокопенко.
Напомним, что во время первого УТС подопечные Станимира Стоилова проведут три матча против ФК «Спартак» (Москва, Россия) (22.01), ФК «Краснодар» (Россия) (26.01) и ФК «Жилина» (Словения) (29.01).