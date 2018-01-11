Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц снялась в новом сериале «Первого канала»
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
В каких семьях вырастают хулиганы: мнение психолога
2 крупных конфликта могут стать главными вызовами для РФ в 2018-м
Мэрил Стрип вышла в свет в эффектном брючном костюме
Текущие события
Футбол. Зарубежный
12.01
Байер
Бавария
Футбол. Зарубежный
12.01
Страсбур
Генгам
Футбол. Зарубежный
12.01
Хетафе
Малага
Футбол. Зарубежный
13.01
Жирона
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
13.01
Вердер
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
13.01
Айнтрахт Ф
Фрайбург
Все события
Вдова Дмитрия Хворостовского прервала молчание после смерти мужа
СМИ: Украине не нашли места в ЕС
Массовое сокращение сотрудников ГИБДД: теперь официально
Платные парковки во дворах: нужны или нет?
Пять игроков «Реала» включены в команду 2017 года УЕФА
«Зенит» готов провести обмен игроками с тульским «Арсеналом»
Эмили Ратаковски разделась ради рекламы шампуня
Рики Мартин сочетался браком со своим бойфрендом
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Утверждены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Фоторепортажи
18ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге
26События 2017 года в фотографиях
14:38 (мск), источник: Sports.kz

Стал известен состав «Астаны» на УТС

Сегодня, 11 января, футболисты «Астаны» провели первую тренировку на учебно-тренировочном сборе в городе Дубай, ОАЭ.

Астанчане на сбор отправились в следующем составе:

Читайте также
СМИ объявили о переходе Твумаси из «Астаны» в новый клуб, его зарплату и другие детали трансфера

Вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин,

Защитники: Игорь Шитов, Дмитрий Шомко, Марин Аничич, Юрий Логвиненко, Абзал Бейсебеков, Сергей Малый, Евгений Постников, Талгат Кусяпов,

Полузащитники: Ласло Кляйнхайслер, Серикжан Мужиков, Срджан Граховац, Бахтиер Зайнутдинов, Дидар Жалмукан, Юрий Перцух, Марин Томасов, Иван Маевский, Марко Станоевич,

Нападающие: Джордже Деспотович, Патрик Твумаси, Джуниор Кабананга, Роман Муртазаев, Владислав Прокопенко.

Напомним, что во время первого УТС подопечные Станимира Стоилова проведут три матча против ФК «Спартак» (Москва, Россия) (22.01), ФК «Краснодар» (Россия) (26.01) и ФК «Жилина» (Словения) (29.01).

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Дженнаро Гаттузо рассказал о подписанном контракте со сборной Казахстана
Роналду погнали из «Реала» за эгоизм
Анчелотти подпишет контракт с «Арсеналом» на сумму 40 млн евро
Пять игроков «Реала» включены в команду 2017 года УЕФА
«Зенит» готов провести обмен игроками с тульским «Арсеналом»
Не все могут короли. Бьорндален близок к окончанию карьеры
СМИ: «Сантос» готов отпустить игрока в «Спартак» за €10 млн
Коновалов: Никакого тюменского блата у Сливко нет
Новости
Авто
«Патриот» для богатых — неизвестная разработка марки УАЗ (фото) В базе Роспатента обнаружилась старая запись, касающаяся необычной версии ульяновского внедорожника
Hi-Tech
Утечка: новая Nokia по фантастической цене Стоимость устройства составит около 6 000 рублей
Кино
Соловьев рассказал, почему «Россия 1» популярнее «Первого» Телеведущий перечислил факторы успеха телеканала по итогам 2017 года
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
В Финляндии открыли ледяной отель для фанатов «Игры престолов»
Установлены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Леди
Все женщины Андрея Малахова Телеведущий не всегда отличался постоянством: в его резюме числятся красивые и богатые женщины, а вспомнить о былых победах на любовном фронте всегда приятно.
Дети
В каких семьях вырастают хулиганы: мнение психолога Почему подростки становятся «трудными» и что с этим делать?
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь