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14:33 (мск), источник: Sports.kz

Какие игроки находятся на УТС «Атырау»

Представляем Вашему вниманию список всех футболистов, принимающих участие в учебно-тренировочном сборе футбольного клуба «Атырау» в Белеке.

Так, на первый сбор «Атырау» вызваны следующие игроки:

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Вратари: Андрей Пасеченко, Нурболат Калменов, Азамат Жомартов;.

Защитники: Антон Чичулин, Эдуард Сергиенко, Руслан Эсатов, Куаныш Калмуратов, Даурен Мажитов, Стефан Живкович (предыдущий клуб — «Иртыш»), Эльдар Абдрахманов, Руслан Жанысбаев (предыдущий клуб — «Каспий»);.

Полузащитники: Айбар Нурыбеков, Алтынбек Сапаров, Алексей Родионов (предыдущий клуб — «Астана», свободный агент), Даурен Кайраллиев, Алексей Маров, Новица Максимович, Марат Хайруллин;.

Нападающие: Предраг Сикимич, Игорь Зенькович.

Наряду с вышеуказанными футболистами также были приглашены следующие игроки молодежной команды «Атырау»: Бекжан Бахытов, Ринат Джуматов, Ерасыл Аманжол, Куаныш Ельтезеров, Ерхан Таласбаев, Рафаиль Оспанов, Айбек Гумаров, Султан Кабдрахимов, Виктор Грабко.

Всего под руководством Вахида Масудова на данный момент тренируются 29 футболистов. Ожидается прибытие на сбор ещё ряда потенциальных новичков.

Напомним, «Атырау» проводит свои первые зарубежные учебно-тренировочные сборы в турецком городе Белек (Анталья).

Как сообщалось ранее, в рамках УТС, который будет проходить с 9 по 26 января, запланирован ряд контрольных матчей. Как планируется, 14 января «нефтяники» сыграют с азербайджанским клубом «Габала».

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