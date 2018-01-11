Автор лучшего гола КПЛ-2017 перешел в «Атырау»

Последний сезон Зенькович провел в «Актобе», в составе которого отличился девять раз в 30 матчах. Его мяч в ворота «Шахтера» был признан «Лучшим голом КПЛ-2017» по версии ПФЛК.

Ранее в КПЛ Зенькович выступал за «Тараз», «Тобол», «Шахтер» и «Акжайык». В 134 матчах он забил 47 голов, десять из которых — с пенальти. В 2013 году Зенькович стал лучшим бомбардиром чемпионата, а с «Шахтером» выиграл Кубок Казахстана и поиграл в групповом раунде Лиги Европы.

До 2013 года Зенькович выступал в родной Беларуси, где играл за дубль БАТЭ, «Дариду», минское «Динамо» и могилевский «Днепр». Также в его карьере был «Элязыгспор» из первой лиги Турции.

Сейчас у Зеньковича — гражданство Казахстана. В «Атырау» он будет выступать под 78-м номером.