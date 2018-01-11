Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эмма Уотсон: «Я испытала весь спектр сексуальных домогательств»
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Иностранцам запретили усыновлять детей из Эфиопии
Вдовы героев российского фильма "Движение вверх" подали в суд
Боня и Бузова в блестящих нарядах повеселились на вечеринке
Текущие события
Футбол. Зарубежный
12.01
Байер
Бавария
Футбол. Зарубежный
12.01
Страсбур
Генгам
Футбол. Зарубежный
12.01
Хетафе
Малага
Футбол. Зарубежный
13.01
Жирона
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
13.01
Вердер
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
13.01
Айнтрахт Ф
Фрайбург
Все события
Вдова Дмитрия Хворостовского прервала молчание после смерти мужа
СМИ: Украине не нашли места в ЕС
Массовое сокращение сотрудников ГИБДД: теперь официально
Платные парковки во дворах: нужны или нет?
Пять игроков «Реала» включены в команду 2017 года УЕФА
«Зенит» готов провести обмен игроками с тульским «Арсеналом»
Эмили Ратаковски разделась ради рекламы шампуня
Рики Мартин сочетался браком со своим бойфрендом
Люди определили больных по лицу
Названа опасность дневного сна
Утверждены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Фоторепортажи
18ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге
26События 2017 года в фотографиях
14:31 (мск), источник: Vesti.kz

Автор лучшего гола КПЛ-2017 перешел в «Атырау»

Нападающий Игорь Зенькович стал игроком «Атырау». Об этом объявил официальный сайт «нефтяников».

Последний сезон Зенькович провел в «Актобе», в составе которого отличился девять раз в 30 матчах. Его мяч в ворота «Шахтера» был признан «Лучшим голом КПЛ-2017» по версии ПФЛК.

Читайте также
Воспитанник «Црвены Звезды» стал первым новичком «Атырау» в межсезонье

Ранее в КПЛ Зенькович выступал за «Тараз», «Тобол», «Шахтер» и «Акжайык». В 134 матчах он забил 47 голов, десять из которых — с пенальти. В 2013 году Зенькович стал лучшим бомбардиром чемпионата, а с «Шахтером» выиграл Кубок Казахстана и поиграл в групповом раунде Лиги Европы.

До 2013 года Зенькович выступал в родной Беларуси, где играл за дубль БАТЭ, «Дариду», минское «Динамо» и могилевский «Днепр». Также в его карьере был «Элязыгспор» из первой лиги Турции.

Сейчас у Зеньковича — гражданство Казахстана. В «Атырау» он будет выступать под 78-м номером.

Ранее «Атырау» объявил о назначении главного тренера Вахида Масудова и переходе сербского защитника Стефана Живковича, выступавшего ранее за «Иртыш».

Атырау
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Президент "Барыса" рассказал о ситуации Карлссона и переговорах по двум канадским игрокам для сборной Казахстана
Роналду погнали из «Реала» за эгоизм
Анчелотти подпишет контракт с «Арсеналом» на сумму 40 млн евро
Пять игроков «Реала» включены в команду 2017 года УЕФА
«Зенит» готов провести обмен игроками с тульским «Арсеналом»
Не все могут короли. Бьорндален близок к окончанию карьеры
СМИ: «Сантос» готов отпустить игрока в «Спартак» за €10 млн
Коновалов: Никакого тюменского блата у Сливко нет
Новости
Авто
«Патриот» для богатых — неизвестная разработка марки УАЗ (фото) В базе Роспатента обнаружилась старая запись, касающаяся необычной версии ульяновского внедорожника
Hi-Tech
Утечка: новая Nokia по фантастической цене Стоимость устройства составит около 6 000 рублей
Кино
Соловьев рассказал, почему «Россия 1» популярнее «Первого» Телеведущий перечислил факторы успеха телеканала по итогам 2017 года
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
РБК: власти Москвы решили снизить уровень преступности путем сноса хрущевок
Роспотребнадзор опроверг введение особых требований по инсоляции
Ипотека станет доступнее, но далеко не для всех
Леди
Все женщины Андрея Малахова Телеведущий не всегда отличался постоянством: в его резюме числятся красивые и богатые женщины, а вспомнить о былых победах на любовном фронте всегда приятно.
Дети
В каких семьях вырастают хулиганы: мнение психолога Почему подростки становятся «трудными» и что с этим делать?
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь