«Реал» может перехватить Гедеша у «Баварии» и «МанЮнайтед»

Как уже сообщали Вести.Ru, охоту на Гедеша начала «Валенсия», которая хотела выкупить права на хавбека у «ПСЖ», но не потянула сумму в 40 млн евро. Затем интерес к португальцу проявили английские «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», и, особенно, немецкая «Бавария».
И вот в спор с другими суперклубами вступил и «Реал», которому, как сообщает испанская AS, Гедеш может обойтись гораздо дороже, чем «Валенсии». Во-первых, продавцы прекрасно понимают, что возможности двух испанских клубов несопоставимы.
Во-вторых, мадридисты являются соперниками парижан по 1/8 финала Лиги чемпионов, и вряд ли боссы «ПСЖ» захотят просто так усиливать прямого конкурента по евротурниру. Наконец, в-третьих, на французский клуб давят правила финансового Fair Play: до 30 июня нынешнего года «ПСЖ» должен выручить от продаж игроков не менее 80 млн евро. Так что, цена на Гедеша будет куда выше первоначальной.