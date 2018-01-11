Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц снялась в новом сериале «Первого канала»
Люди определили больных по лицу
Тирамису и каша: чем звездные шеф-повара кормят своих детей
В России может измениться Трудовой кодекс
Кристина Орбакайте появилась на публике с новой прической
Текущие события
Футбол. Зарубежный
12.01
Байер
Бавария
Футбол. Зарубежный
12.01
Страсбур
Генгам
Футбол. Зарубежный
12.01
Хетафе
Малага
Футбол. Зарубежный
13.01
Жирона
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
13.01
Вердер
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
13.01
Айнтрахт Ф
Фрайбург
Все события
Вдова Дмитрия Хворостовского прервала молчание после смерти мужа
СМИ: Украине не нашли места в ЕС
Массовое сокращение сотрудников ГИБДД: теперь официально
Платные парковки во дворах: нужны или нет?
Роналду погнали из «Реала» за эгоизм
Анчелотти подпишет контракт с «Арсеналом» на сумму 40 млн евро
Эмили Ратаковски разделась ради рекламы шампуня
Рики Мартин сочетался браком со своим бойфрендом
Что делать, если на праздниках вы сбили график сна
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Утверждены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Фоторепортажи
18ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге
26События 2017 года в фотографиях
14:22 (мск), источник: Вести.Ru

«Реал» может перехватить Гедеша у «Баварии» и «МанЮнайтед»

Молодой хавбек футбольной сборной Португалии и французского «Пари Сен-Жермен» Гонсало Гедеш, который выступает на правах аренды в испанской «Валенсии», может перейти в мадридский «Реал». «Сливочные» намерены приобрести 21-летнего перспективного полузащитника.

Как уже сообщали Вести.Ru, охоту на Гедеша начала «Валенсия», которая хотела выкупить права на хавбека у «ПСЖ», но не потянула сумму в 40 млн евро. Затем интерес к португальцу проявили английские «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», и, особенно, немецкая «Бавария».

Читайте также
Роналду погнали из «Реала» за эгоизм

И вот в спор с другими суперклубами вступил и «Реал», которому, как сообщает испанская AS, Гедеш может обойтись гораздо дороже, чем «Валенсии». Во-первых, продавцы прекрасно понимают, что возможности двух испанских клубов несопоставимы.

Во-вторых, мадридисты являются соперниками парижан по 1/8 финала Лиги чемпионов, и вряд ли боссы «ПСЖ» захотят просто так усиливать прямого конкурента по евротурниру. Наконец, в-третьих, на французский клуб давят правила финансового Fair Play: до 30 июня нынешнего года «ПСЖ» должен выручить от продаж игроков не менее 80 млн евро. Так что, цена на Гедеша будет куда выше первоначальной.

ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Валенсия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Пара занялась любовью в авто, мчавшемся на скорости по трассе
Смерть порнозвезды: таинственное послание и закат карьеры. Видео
Роналду погнали из «Реала» за эгоизм
Анчелотти подпишет контракт с «Арсеналом» на сумму 40 млн евро
Пять игроков «Реала» включены в команду 2017 года УЕФА
«Зенит» готов провести обмен игроками с тульским «Арсеналом»
Не все могут короли. Бьорндален близок к окончанию карьеры
СМИ: «Сантос» готов отпустить игрока в «Спартак» за €10 млн
Коновалов: Никакого тюменского блата у Сливко нет
Новости
Авто
«Патриот» для богатых — неизвестная разработка марки УАЗ (фото) В базе Роспатента обнаружилась старая запись, касающаяся необычной версии ульяновского внедорожника
Hi-Tech
Утечка: новая Nokia по фантастической цене Стоимость устройства составит около 6 000 рублей
Кино
Соловьев рассказал, почему «Россия 1» популярнее «Первого» Телеведущий перечислил факторы успеха телеканала по итогам 2017 года
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Ипотека станет доступнее, но далеко не для всех
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
В Финляндии открыли ледяной отель для фанатов «Игры престолов»
Леди
Все женщины Андрея Малахова Телеведущий не всегда отличался постоянством: в его резюме числятся красивые и богатые женщины, а вспомнить о былых победах на любовном фронте всегда приятно.
Дети
В каких семьях вырастают хулиганы: мнение психолога Почему подростки становятся «трудными» и что с этим делать?
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь