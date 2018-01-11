«Реал» может перехватить Гедеша у «Баварии» и «МанЮнайтед»

Как уже сообщали Вести.Ru, охоту на Гедеша начала «Валенсия», которая хотела выкупить права на хавбека у «ПСЖ», но не потянула сумму в 40 млн евро. Затем интерес к португальцу проявили английские «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», и, особенно, немецкая «Бавария».

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И вот в спор с другими суперклубами вступил и «Реал», которому, как сообщает испанская AS, Гедеш может обойтись гораздо дороже, чем «Валенсии». Во-первых, продавцы прекрасно понимают, что возможности двух испанских клубов несопоставимы.