Российский полузащитник Евгений Козлов стал игроком «Шахтера»

Профессиональную карьеру Козлов начал в подольском «Витязе». Был в структурах казанского «Рубина» и санкт-петербургского «Зенита», выступал за нижегородскую «Волгу» и «Динамо» из Санкт-Петербурга. Два предыдущих сезона провел в юрмальском «Спартаке».

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Имеет на своем счету 5 матчей и 1 гол за молодежную сборную России.

Факты:

— родился 4 февраля 1995 года в г. Сергиев Посад (Московская область, Россия);.

— воспитанник ДЮСШ г. Сергиев Посад;.

— дебютировал в РФПЛ в 2014 году за нижегородскую «Волгу» в игре против «Урала»;.

— стал двукратным чемпионом Латвии в составе юрмальского «Спартака» (2016, 2017 гг.);.

— разделил звание лучшего бомбардира чемпионата Латвии-2017 (10 голов в 24 играх);.