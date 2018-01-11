Российский полузащитник Евгений Козлов стал игроком «Шахтера»
Российский полузащитник Евгений Козлов пополнил ряды солигорского «Шахтера». Контракт с футболистом рассчитан на 2 года. Об этом сообщает официальный сайт «желто-черных».
Российский полузащитник Евгений Козлов пополнил ряды солигорского «Шахтера». Контракт с футболистом рассчитан на 2 года. Об этом сообщает официальный сайт «желто-черных».
Профессиональную карьеру Козлов начал в подольском «Витязе». Был в структурах казанского «Рубина» и
Имеет на своем счету 5 матчей и 1 гол за молодежную сборную России.
Факты:
— родился 4 февраля 1995 года в г. Сергиев Посад (Московская область, Россия);.
— воспитанник ДЮСШ г. Сергиев Посад;.
— дебютировал в РФПЛ в 2014 году за нижегородскую «Волгу» в игре против «Урала»;.
— стал двукратным чемпионом Латвии в составе юрмальского «Спартака» (2016, 2017 гг.);.
— разделил звание лучшего бомбардира чемпионата Латвии-2017 (10 голов в 24 играх);.
— признан лучшим полузащитником и лучшим игроком чемпионата Латвии 2017 года.