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01:54 (мск), источник: Р-Спорт

«Реал» вышел в четвертьфинал Кубка Испании

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Мадридский «Реал» разошелся миром с «Нумансией», завоевав путевку в четвертьфинал Кубка Испании по футболу.

Источник: РИА "Новости"

Ответная встреча 1/8 финала, состоявшаяся в Мадриде в среду, завершилась со счетом 2:2. В составе «Королевского клуба» дубль оформил Лукас Васкес (10-я и 59-я минуты), у гостей два гола забил Гильермо (45 и 82). Защитник «Нумансии» Дани Кальво на 91-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

В первой игре «Реал» одержал победу со счетом 3:0.

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