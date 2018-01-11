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«Реал» вышел в четвертьфинал Кубка Испании
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Мадридский «Реал» разошелся миром с «Нумансией», завоевав путевку в четвертьфинал Кубка Испании по футболу.
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Мадридский «Реал» разошелся миром с «Нумансией», завоевав путевку в четвертьфинал Кубка Испании по футболу.
Ответная встреча 1/8 финала, состоявшаяся в Мадриде в среду, завершилась со счетом 2:2. В составе «Королевского клуба» дубль оформил Лукас Васкес (10-я и 59-я минуты), у гостей два гола забил Гильермо (45 и 82). Защитник «Нумансии» Дани Кальво на 91-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
В первой игре «Реал» одержал победу со счетом 3:0.