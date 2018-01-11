Был круче Фарфана, а теперь купил клуб за 1,3 миллиона рублей
Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия дал интервью «СЭ» о «Зугдиди» и Семине.
Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия дал интервью «СЭ» о «Зугдиди» и Семине.
Джанашия — возможно, самый любимый форвард «Локомотива» конца 90-х. В начале 2018 года Джанашия приобрел свой родной клуб «Зугдиди», где в 1991 году он начинал карьеру в высшей лиге Грузии. Сейчас клуб скатился в низшие дивизионы, но Заза спас его от исчезновения. Джанашия выиграл электронный аукцион и приобрел «Зугдиди» за 61 тысячу лари (20 тысяч евро, 23,5 тысячи долларов, 1,33 млн рублей). В ближайшие две недели он должен подписать с мэрией города соглашение о передаче клуба.
«ЛОКОМОТИВ» ПОМОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ «ЗУГДИДИ»
— Электронный аукцион — что это вообще такое? — вопрос Джанашии.
— Город выставляет клуб на продажу. Просчитывает, сколько она стоит. Любой мог поднять цену: 65 тысяч лари, 70… Но никто не поднял. Может, и не хотел. Все, кто живет в городе, хотели, чтобы команду купил я. 28 декабря аукцион открыли, 5 января — последний день, до четырех дня. Оставалось 10−15 минут, я нажал на кнопку «61 тысяча» и взял команду.
— Зачем вам свой клуб?
— Я родился в Зугдиди, вырос. Местная команда для меня многое значит. Плюс у «Зугдиди» большой потенциал. Там растет хорошая молодежь, ей надо
— 23,5 тысячи долларов — большая сумма. Легко себе позволили?
— Деньги серьезные, конечно. Но я думаю, что московский «Локомотив» поможет. Я и раньше с клубом беседовал (о «Зугдиди»). Не так много средств надо, чтобы его финансировать.
— Сколько?
— Поговорим об этом, поговорим, когда я приеду в Москву и встречусь с «Локомотивом». В конце концов, «Локо» — мой родной клуб. Не пройдут мимо!
— С кем проведете переговоры — с РЖД, с Ильей Геркусом? Знакомы с президентом «Локомотива»?
— Скажем так: я его знаю, он меня. Самое главное, что там есть Семин и приближенные к нему люди. С Юрием Палычем у меня отношения отличные!
— Бюджет «Зугдиди» определен?
— У меня есть 200 тысяч лари, которые каждый год выделяет государство клубам третьей лиги. Но 200 тысяч — это ерунда. Они ничему не помогают. Но во второй лиге дают уже 700 тысяч, а в высшей — еще больше. Мне до этого еще два года!
— Вы знакомы с Кахой Каладзе. Он хороший мэр для Тбилиси?
— Очень! На Новый год город шикарно украсил. Я такой красоты не видел
ХОЧУ ПОЗВАТЬ К НАМ СЕМИНА
— Каким был «Зугдиди», когда вы там начинали?
— К нам все боялись приезжать! Дружная была команда, а я в ней — самый маленький. Мне все помогали. Так и в «Локомотиве»: я был там младше всех, когда приехал, но мне каждый подсказывал, что и как делать. Этого я жду и в «Зугдиди».
— Вы учились на тренера. Какая у вас сейчас категория?
— Закончил «А», PRO тоже могу сдать. Сам тренировать «Зугдиди» не буду: должность не позволяет. Способных тренеров у нас и так достаточно.
— Может, доверите команду
— Я бы с удовольствием. Но у меня нет бюджета, чтобы привезти Маминова, Лоськова, Пашинина… Впрочем, мы и так на связи, подскажут, если что! Перед Новым годом мы созванивались, поздравляли друг друга. Наша любовь осталась до сих пор и не закончится никогда. Сколько бы лет ни прошло!
— Семина пригласить не хотите?
— Хочу. Хотя бы на год! В
Все в Зугдиди хотят играть в футбол, кроме него там практически ничего нет. При мне в команде были все зугдидские, больше никого. В городе столько футболистов, что легко хватало. Как «Спартак» одно время никого не брал, вот и «Зугдиди» так же. Народная команда!
— Когда ждать «Зугдиди» в Лиге чемпионов?
— Через два года! Если серьезно, то я хочу создать здесь то, что видел в «Локомотиве». Палыч сделал все, чтобы игроки любили друг друга. Футболисты дружили семьями… Надеюсь, и в «Зугдиди» будет такой же коллектив. Если так и выйдет, значит, у меня все получилось.
— Будете бороться с лишним весом у своих игроков, как Семин?
— Наверное, да. Но знаете, некоторые штрафуют игрока на сто долларов за лишний килограмм. Но если человек хорошо играет, штрафовать его не надо. Только если плохо! Мне в «Локомотиве» тоже делали скидки. После хороших матчей Семин о моем весе забывал!
— За победу вы будете водить в хинкальную?
— Когда команда выигрывает, все позволено!
«ЛОКО» СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ. 100 ПРОЦЕНТОВ!
— Как вам «Локомотив»? Станет чемпионом?
— 100 процентов! Вся Грузия болеет за это. Там ведь грузин играет, Кверквелия! Раньше был Джанашия, теперь Саба.
— Не ожидали такой мощи от «Локо»?
— Почему не ожидал? Думаю, Семин сейчас самый сильный тренер в России. Иначе быть не может. Знаете, что меня в нем удивляло?
— Что?
— В 1998-м, 1999 году «Локо» не имел таких ярких футболистов — может,
— Семин сохранил в «Локомотиве» семейную обстановку с 90-х?
— Мне кажется, да. У него в распоряжении хорошие футболисты, но ведь так во многих других командах. А если этих футболистов не соберешь вместе, не сплотишь — ничего не получится! Семин сплотил крепкое звено, которое ему и было нужно. Потому и идет сейчас на первом месте.
— Семину — 70 лет. В чем секрет его успеха в таком возрасте?
— Хоть 70 лет тебе, хоть 100, неважно! Главное — понимать в футболе. Семин не первый год в «Локомотиве», он создавал этот клуб, поэтому знает, что и как делать.
— У Семина непростые отношения с Геркусом. Как тренеру в таких условиях работается?
— «Локомотив» идет на первом месте. Какие тут вопросы к Палычу?
БЕЗ КВЕРКВЕЛИИ В «ЛОКО» БУДЕТ ХАОС
— Кто из игроков «Локомотива» вам сейчас особенно нравится?
— Если убрать Кверквелию, сзади у команды наступит хаос! В наше время оборона «Локо» тоже был силен обороной. Вообще голов не пропускали! Это одна из фишек и Семина. Когда вижу Сабу, вспоминаю Чугайнова. Когда в обороне Игорь, никаких разговоров о надежности не возникало.
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— Кверквелия предпочел сборной России Грузию, а Джикия — наоборот. Понимаете Георгия?
— Не очень. Грузин и так мало! Нам нужны хорошие футболисты. А
— Кто сильнее, Кверквелия или Джикия?
— Тренеры в командах их ставят
— Вы самый любимый грузин Семина?
— Это точно!
ЕСЛИ ФАРФАН СДЕЛАЕТ КУЛЬБИТ — СЛОМАЕТСЯ
— Что Семин сделал с Фарфаном?
— А мы ведь похожи. У меня тоже был лишний вес, как у Джефферсона. Несмотря на это, Палыч мне доверял, и я отвечал голами. Как и Фарфан сейчас! Если человек забивает, какая разница, сколько он весит? Семин — профессионал, и на Джефферсона смотрит тоже как на профи и позволяет творить ему на поле то, что он умеет.
— Но вы круче Фарфана тем, что делаете кульбиты.
— Да! Он если исполнит сальто, наверное, сломается. Я до сих пор могу сделать кульбит. Говорю же, если человек
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— Никто. Вот мой сын кульбиты делает. И я ему показывал, и он научился. Сейчас ему девять лет, он тоже нападающий. В отца пошел!
— Всех троих сыновей переманите в «Зугдиди»?
— Куда денутся! Старший уже у нас, ему 14 лет. Двое других — в академии «Динамо» Тбилиси. Если хорошо там будут играть, приглашу к нам. Хоть один из троих точно станет достойным продолжателем футбольного рода Джанашия!
— Читал, что вы просились обратно в академию «Локомотива». Почему вам отказывали?
— Если бы мне