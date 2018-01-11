Был круче Фарфана, а теперь купил клуб за 1,3 миллиона рублей

Источник: Спорт-Экспресс

Джанашия — возможно, самый любимый форвард «Локомотива» конца 90-х. В начале 2018 года Джанашия приобрел свой родной клуб «Зугдиди», где в 1991 году он начинал карьеру в высшей лиге Грузии. Сейчас клуб скатился в низшие дивизионы, но Заза спас его от исчезновения. Джанашия выиграл электронный аукцион и приобрел «Зугдиди» за 61 тысячу лари (20 тысяч евро, 23,5 тысячи долларов, 1,33 млн рублей). В ближайшие две недели он должен подписать с мэрией города соглашение о передаче клуба.

«ЛОКОМОТИВ» ПОМОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ «ЗУГДИДИ»

— Электронный аукцион — что это вообще такое? — вопрос Джанашии.

— Город выставляет клуб на продажу. Просчитывает, сколько она стоит. Любой мог поднять цену: 65 тысяч лари, 70… Но никто не поднял. Может, и не хотел. Все, кто живет в городе, хотели, чтобы команду купил я. 28 декабря аукцион открыли, 5 января — последний день, до четырех дня. Оставалось 10−15 минут, я нажал на кнопку «61 тысяча» и взял команду.

— Зачем вам свой клуб?

— Я родился в Зугдиди, вырос. Местная команда для меня многое значит. Плюс у «Зугдиди» большой потенциал. Там растет хорошая молодежь, ей надо как-то помочь. За пять-шесть месяцев, что я нахожусь здесь, увидел что-то невероятное. Такой выбор детей! Не один Джанашия может из «Зугдиди» выйти, а два или три! Думаю, что сделаю это. Все таланты, которые сейчас играют в Грузии, — оттуда.

— 23,5 тысячи долларов — большая сумма. Легко себе позволили?

— Деньги серьезные, конечно. Но я думаю, что московский «Локомотив» поможет. Я и раньше с клубом беседовал (о «Зугдиди»). Не так много средств надо, чтобы его финансировать.

— Сколько?

— Поговорим об этом, поговорим, когда я приеду в Москву и встречусь с «Локомотивом». В конце концов, «Локо» — мой родной клуб. Не пройдут мимо!

— С кем проведете переговоры — с РЖД, с Ильей Геркусом? Знакомы с президентом «Локомотива»?

— Скажем так: я его знаю, он меня. Самое главное, что там есть Семин и приближенные к нему люди. С Юрием Палычем у меня отношения отличные!

— Бюджет «Зугдиди» определен?

— У меня есть 200 тысяч лари, которые каждый год выделяет государство клубам третьей лиги. Но 200 тысяч — это ерунда. Они ничему не помогают. Но во второй лиге дают уже 700 тысяч, а в высшей — еще больше. Мне до этого еще два года!

— Вы знакомы с Кахой Каладзе. Он хороший мэр для Тбилиси?

— Очень! На Новый год город шикарно украсил. Я такой красоты не видел давным-давно! Мы знакомы, переписываемся, но времени у него стало мало.

Кого бы мог купить Заза ДЖАНАШИЯ? | Источник: Спорт-Экспресс

ХОЧУ ПОЗВАТЬ К НАМ СЕМИНА

— Каким был «Зугдиди», когда вы там начинали?

— К нам все боялись приезжать! Дружная была команда, а я в ней — самый маленький. Мне все помогали. Так и в «Локомотиве»: я был там младше всех, когда приехал, но мне каждый подсказывал, что и как делать. Этого я жду и в «Зугдиди».

— Вы учились на тренера. Какая у вас сейчас категория?

— Закончил «А», PRO тоже могу сдать. Сам тренировать «Зугдиди» не буду: должность не позволяет. Способных тренеров у нас и так достаточно.

— Может, доверите команду кому-то из знакомых по «Локомотиву»?

— Я бы с удовольствием. Но у меня нет бюджета, чтобы привезти Маминова, Лоськова, Пашинина… Впрочем, мы и так на связи, подскажут, если что! Перед Новым годом мы созванивались, поздравляли друг друга. Наша любовь осталась до сих пор и не закончится никогда. Сколько бы лет ни прошло!

— Семина пригласить не хотите?

— Хочу. Хотя бы на год! В гости-то — обязательно: и Семина, и всех локомотивцев, и руководство. Покажу им свой клуб, что здесь можно сделать. Самое интересное, что в моих планах, это академия. У «Зугдиди» есть два поля, а можно сделать еще столько же.

Все в Зугдиди хотят играть в футбол, кроме него там практически ничего нет. При мне в команде были все зугдидские, больше никого. В городе столько футболистов, что легко хватало. Как «Спартак» одно время никого не брал, вот и «Зугдиди» так же. Народная команда!

— Когда ждать «Зугдиди» в Лиге чемпионов?

— Через два года! Если серьезно, то я хочу создать здесь то, что видел в «Локомотиве». Палыч сделал все, чтобы игроки любили друг друга. Футболисты дружили семьями… Надеюсь, и в «Зугдиди» будет такой же коллектив. Если так и выйдет, значит, у меня все получилось.

— Будете бороться с лишним весом у своих игроков, как Семин?

— Наверное, да. Но знаете, некоторые штрафуют игрока на сто долларов за лишний килограмм. Но если человек хорошо играет, штрафовать его не надо. Только если плохо! Мне в «Локомотиве» тоже делали скидки. После хороших матчей Семин о моем весе забывал!

— За победу вы будете водить в хинкальную?

— Когда команда выигрывает, все позволено!

Алексей МИРАНЧУК (слева) и Мануэл ФЕРНАНДЕШ | Источник: Спорт-Экспресс

«ЛОКО» СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ. 100 ПРОЦЕНТОВ!

— Как вам «Локомотив»? Станет чемпионом?

— 100 процентов! Вся Грузия болеет за это. Там ведь грузин играет, Кверквелия! Раньше был Джанашия, теперь Саба.

— Не ожидали такой мощи от «Локо»?

— Почему не ожидал? Думаю, Семин сейчас самый сильный тренер в России. Иначе быть не может. Знаете, что меня в нем удивляло?

— Что?

— В 1998-м, 1999 году «Локо» не имел таких ярких футболистов — может, трое-четверо. Но команда была сильнейшая, всегда боролась за медали. Вот у «Спартака» были правда техничные футболисты. А мы выходили на поле как единое целое, играли всегда с запалом. Даже не думали о деньгах, как современные футболисты. Палыч мне все время говорил: «Деньги придут, не надо о них думать!» Когда побеждали, шли наверх, можно было от Филатова, президента клуба, что-то получить дополнительное. А когда проигрывали, к нему вообще никто не ходил.

— Семин сохранил в «Локомотиве» семейную обстановку с 90-х?

— Мне кажется, да. У него в распоряжении хорошие футболисты, но ведь так во многих других командах. А если этих футболистов не соберешь вместе, не сплотишь — ничего не получится! Семин сплотил крепкое звено, которое ему и было нужно. Потому и идет сейчас на первом месте.

— Семину — 70 лет. В чем секрет его успеха в таком возрасте?

— Хоть 70 лет тебе, хоть 100, неважно! Главное — понимать в футболе. Семин не первый год в «Локомотиве», он создавал этот клуб, поэтому знает, что и как делать. Какую-то изюминку он знает, что-то особенное! Что именно — не могу сказать. Вот приеду в Москву, обязательно спрошу у Семина! И вам расскажу.

— У Семина непростые отношения с Геркусом. Как тренеру в таких условиях работается?

— «Локомотив» идет на первом месте. Какие тут вопросы к Палычу?

Соломон КВЕРКВЕЛИЯ | Источник: Спорт-Экспресс

БЕЗ КВЕРКВЕЛИИ В «ЛОКО» БУДЕТ ХАОС

— Кто из игроков «Локомотива» вам сейчас особенно нравится?

— Если убрать Кверквелию, сзади у команды наступит хаос! В наше время оборона «Локо» тоже был силен обороной. Вообще голов не пропускали! Это одна из фишек и Семина. Когда вижу Сабу, вспоминаю Чугайнова. Когда в обороне Игорь, никаких разговоров о надежности не возникало.

— Джанашия-футболист прошел бы Кверквелию?

— Ха-ха, прошел бы! Хотя было бы тяжело, скажу вам. У Сабы очень длинные ноги, он высокий. Вот когда он устанет, тогда его еще можно обыграть.

— Кверквелия предпочел сборной России Грузию, а Джикия — наоборот. Понимаете Георгия?

— Не очень. Грузин и так мало! Нам нужны хорошие футболисты. А Россия-то огромная, у вас можно найти игроков. Ясное дело, Кверквелия бы сборной России не помешал — больше того, здорово помог бы. Но мы-то?! Потому и я хочу растить новое поколение — для сборной Грузии тоже.

— Кто сильнее, Кверквелия или Джикия?

— Тренеры в командах их ставят по-разному, и требования отличаются. Но сейчас видно, что Соломон сильнее. Я читал даже, что он может перейти в английскую премьер-лигу. Но Палыч, считаю, его не отпустит. Первым делом потому, что он любит грузин! Семин и сам в интервью говорил: «Без грузин команда не делается».

— Вы самый любимый грузин Семина?

— Это точно!

ЕСЛИ ФАРФАН СДЕЛАЕТ КУЛЬБИТ — СЛОМАЕТСЯ

— Что Семин сделал с Фарфаном?

— А мы ведь похожи. У меня тоже был лишний вес, как у Джефферсона. Несмотря на это, Палыч мне доверял, и я отвечал голами. Как и Фарфан сейчас! Если человек забивает, какая разница, сколько он весит? Семин — профессионал, и на Джефферсона смотрит тоже как на профи и позволяет творить ему на поле то, что он умеет.

— Но вы круче Фарфана тем, что делаете кульбиты.

— Да! Он если исполнит сальто, наверное, сломается. Я до сих пор могу сделать кульбит. Говорю же, если человек что-то умеет, не разучится. И вес никогда этому не мешал. Даже сейчас, когда я вешу сто килограмм. Нормально, да? Держусь еще?

— Кто-то в «Локомотиве» празднует голы так ярко, как вы?

— Никто. Вот мой сын кульбиты делает. И я ему показывал, и он научился. Сейчас ему девять лет, он тоже нападающий. В отца пошел!

— Всех троих сыновей переманите в «Зугдиди»?

— Куда денутся! Старший уже у нас, ему 14 лет. Двое других — в академии «Динамо» Тбилиси. Если хорошо там будут играть, приглашу к нам. Хоть один из троих точно станет достойным продолжателем футбольного рода Джанашия!

— Читал, что вы просились обратно в академию «Локомотива». Почему вам отказывали?