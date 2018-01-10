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10 января, источник: Чемпионат.com

Бакамбу станет самым дорогим африканским игроком в истории футбола

Нападающий «Вильярреала» Седрик Бакамбу близок к подписанию соглашения с китайским клубом «Бэйцзин Гоань», сообщает L`Equipe.

Источник: AFP 2018

По информации издания, 26-летний конголезский футболист уже прошёл медосмотр в новом клубе. «Вильярреал», как и сообщалось ранее, получит с этого трансфера € 40 млн. Однако с учётом всех налогов «Бэйцзин Гоань» на самом деле заплатит за игрока € 74 млн, что сделает Седрика самым дорогим африканским игроком в истории футбола. На сегодняшний день самым дорогим африканским футболистом в истории остаётся гвинейский полузащитник Наби Кейта, за трансфер которого в августе прошлого года «Ливерпуль» заплатил «РБ Лейпциг» € 56 млн.

Отмечается, что зарплата Бакамбу в «Бэйцзин Гоань» составит € 18 млн в год. В текущем сезоне чемпионата Испании форвард забил 9 голов в 15 матчах.

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