Бакамбу станет самым дорогим африканским игроком в истории футбола

По информации издания, 26-летний конголезский футболист уже прошёл медосмотр в новом клубе. «Вильярреал», как и сообщалось ранее, получит с этого трансфера € 40 млн. Однако с учётом всех налогов «Бэйцзин Гоань» на самом деле заплатит за игрока € 74 млн, что сделает Седрика самым дорогим африканским игроком в истории футбола. На сегодняшний день самым дорогим африканским футболистом в истории остаётся гвинейский полузащитник Наби Кейта, за трансфер которого в августе прошлого года «Ливерпуль» заплатил «РБ Лейпциг» € 56 млн.