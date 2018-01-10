Бакамбу станет самым дорогим африканским игроком в истории футбола
Нападающий «Вильярреала» Седрик Бакамбу близок к подписанию соглашения с китайским клубом «Бэйцзин Гоань», сообщает L`Equipe.
Нападающий «Вильярреала» Седрик Бакамбу близок к подписанию соглашения с китайским клубом «Бэйцзин Гоань», сообщает L`Equipe.
По информации издания, 26-летний конголезский футболист уже прошёл медосмотр в новом клубе. «Вильярреал», как и сообщалось ранее, получит с этого трансфера € 40 млн. Однако с учётом всех налогов «Бэйцзин Гоань» на самом деле заплатит за игрока € 74 млн, что сделает Седрика самым дорогим африканским игроком в истории футбола. На сегодняшний день самым дорогим африканским футболистом в истории остаётся гвинейский полузащитник Наби Кейта, за трансфер которого в августе прошлого года «Ливерпуль» заплатил «РБ Лейпциг» € 56 млн.
Отмечается, что зарплата Бакамбу в «Бэйцзин Гоань» составит € 18 млн в год. В текущем сезоне чемпионата Испании форвард забил 9 голов в 15 матчах.