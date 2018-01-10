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10 января, источник: Чемпионат.com

Вальверде: Мне не придётся менять игру «Барселоны» из-за прихода Коутиньо

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил, что переход из «Ливерпуля» в стан сине-гранатовых бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо не вынудит его менять тактику.

Источник: AP 2018

«Коутиньо еще не готов играть, а Дембеле может играть на обеих флангах. Будут небольшие изменения, но в целом все останется очень похожим. Филиппе — игрок, который, по нашему мнению, может помочь команде. Каждый игрок отличается от других и приносит что-то новое. Надеемся, Коутиньо сможет внести вклад и помочь нам стать лучше.

Это работа тренера — говорить о своей команде. Мы сражаемся в трех турнирах и всегда пытаемся победить, чтобы сделать наших фанатов счастливыми. Мы считаем, что наши игроки самые лучшие», — сказал он журналистам.

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