Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия дал интервью «СЭ» о «Зугдиди» и Семине
Вальверде: Мне не придётся менять игру «Барселоны» из-за прихода Коутиньо
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил, что переход из «Ливерпуля» в стан
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил, что переход из «Ливерпуля» в стан
«Коутиньо еще не готов играть, а Дембеле может играть на обеих флангах. Будут небольшие изменения, но в целом все останется очень похожим. Филиппе — игрок, который, по нашему мнению, может помочь команде. Каждый игрок отличается от других и приносит
Это работа тренера — говорить о своей команде. Мы сражаемся в трех турнирах и всегда пытаемся победить, чтобы сделать наших фанатов счастливыми. Мы считаем, что наши игроки самые лучшие», — сказал он журналистам.