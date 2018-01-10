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10 января, источник: Чемпионат.com

Бывший главный тренер «Рубина» может возглавить «Реал Сосьедад»

Экс главный тренер казанского «Рубина» Хави Грасия является основным кандидатом на пост наставника «Реала Сосьедад» в том случае, если должность освободится после ухода Эусебио Сакристана, сообщает Marca.

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, руководство баскского клуба рассматривает вариант со сменой главного тренера в связи с неудачными выступлениями команды в чемпионате и вылетом из 1/16 финала Кубка Испании в ноябре. «Реал Сосьедад» одержал лишь одну победу в последних семи матчах Примеры при трёх ничьих и трёх поражениях. Команда располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.

Грасия во время игровой карьеры выступал за «Реал Сосьедад» с 1995 по 1999 год. Ранее 47-летний специалист работал в Испании с «Понтеведрой», «Кадисом», второй командой «Вильярреала», «Альмерией», «Осасуной» и «Малагой».

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