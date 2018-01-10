Бывший главный тренер «Рубина» может возглавить «Реал Сосьедад»

По информации издания, руководство баскского клуба рассматривает вариант со сменой главного тренера в связи с неудачными выступлениями команды в чемпионате и вылетом из 1/16 финала Кубка Испании в ноябре. «Реал Сосьедад» одержал лишь одну победу в последних семи матчах Примеры при трёх ничьих и трёх поражениях. Команда располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.