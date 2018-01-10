Лукаку подаст в суд на владельца «Эвертона» за слова о вере в вуду

Источник: AP 2018

«Решение Ромелу не имело ничего общего с вуду. Он дистанцируется от этих убеждений и этого заявления и теперь думает, какие шаги с юридической точки зрения могут быть предприняты в отношении Мошири», — сказал представитель Лукаку, чьи слова приводит Би-би-си.

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Ранее Мошири заявил, что Лукаку во время встречи с представителями «Эвертона» по поводу подписания нового контракта сказал, будто его мать совершила паломничество в Африку и видела представителя вуду, который рекомендовал футболисту перейти в «Челси». Прошлым летом Лукаку, выступавший за «Эвертон» с 2013 по 2017 год, перешел в «Манчестер Юнайтед».