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10 января, источник: Р-Спорт

Лукаку подаст в суд на владельца «Эвертона» за слова о вере в вуду

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Бельгийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку может подать в суд на владельца «Эвертона» Фархада Мошири, который ранее заявил, что футболист отказался оставаться в ливерпульской команде якобы из-за предсказаний вуду.

Источник: AP 2018

«Решение Ромелу не имело ничего общего с вуду. Он дистанцируется от этих убеждений и этого заявления и теперь думает, какие шаги с юридической точки зрения могут быть предприняты в отношении Мошири», — сказал представитель Лукаку, чьи слова приводит Би-би-си.

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Ранее Мошири заявил, что Лукаку во время встречи с представителями «Эвертона» по поводу подписания нового контракта сказал, будто его мать совершила паломничество в Африку и видела представителя вуду, который рекомендовал футболисту перейти в «Челси». Прошлым летом Лукаку, выступавший за «Эвертон» с 2013 по 2017 год, перешел в «Манчестер Юнайтед».

«Ромелу — католик, и вуду не является частью его жизни или убеждений. Он просто не верил в “Эвертон” и проект Мошири. Вот почему он не хотел соглашаться на какие-либо условия. Он хотел сделать следующий шаг в своей карьере и иметь возможность покинуть клуб», — отметил представитель игрока.

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