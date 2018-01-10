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15:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пример для Коутинью. Главные бразильцы «Барселоны»

Рассказываем о самых ярких из них — очередной «кудесник мяча», Филиппе Коутинью, попал в славную компанию.

Источник: Спорт-Экспресс

История бразильских игроков в «Барселоне» насчитывает три десятка человек, среди которых в разное время блистали лучшие футболисты планеты. Рассказываем о самых ярких из них — очередной «кудесник мяча», Филиппе Коутинью, попал в славную компанию.

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1. Ромарио. Одна из главных бразильских икон засияла на «Камп Ноу» в сезоне-1993/94, за 12 миллионов евро переехав из «ПСВ» в «Барсу». За 1,5 года в столице Каталонии Ромарио провел 65 матчей и забил 39 голов.

2. Роналдо. Через три года по тому же маршруту — из Эйндховена в Барселону — в обмен на 15 миллионов евро проследовал еще один бразилец: «Феномен», «Зубастик» и просто Роналдо. Сине-гранатовую футболку он носил лишь один сезон, но успел наколотить 47 мячей в 49 играх.

3. Ривалдо. Следующий звездный «кудесник» задержался в «Барселоне» дольше, чем его предшественники. Ривалдо приехал на «Камп Ноу» из «Депортиво» (Ла-Корунья) и остался там на 5 лет, сыграв за это время 235 матчей и отличившись 130 раз.

4. Роналдинью. В начале 2000-х футболисты уходили не из «Барсы» в «ПСЖ», а наоборот. Именно так и поступил в 2003 году парнишка с длинными кудрями и неправильным прикусом. Ронни провел в каталонской столице 5 сезонов, прервал пятилетнюю трофейную засуху клуба, приняв самое непосредственное участие в завоевании двух чемпионских титулов и победе в ЛЧ, и забил 94 гола в 207 матчах.

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5. Дани Алвес. Самым долгоиграющим сине-гранатовым в этом списке оказался не игрок атаки, а совсем наоборот. Пришедший из «Севильи» Алвес за 8 лет стал образцом правого защитника не только для «Барселоны», но и для всего мирового футбола. 26 голов и 80 результативных передач за эти годы говорят сами за себя — помогать атаке Алвес любил не меньше, чем защите.

6. Неймар. Главный трансферный хедлайнер минувшего лета, переехавший в Париж за 222 миллиона евро, Неймар провел в «Барсе» 4 сезона и в 186 встречах отличился 105 раз.

В каталонском клубе наступает новая эпоха — над Барселоной взошла очередная бразильская звезда. Посмотрим, как сине-гранатовые заживут под ее светом. До этого всякий раз получалось задорно.

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