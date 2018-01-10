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14:27 (мск), источник: Sports.kz

«Иртыш» может подписать игрока сборной Грузии

Павлодарский «Иртыш» назвал имя еще одного потенциального новичка.

Хубутия Акакий профессиональную карьеру начал в 2004 году в белорусской команде «Звезда-БГУ».

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В этом же году перешёл в литовский «Каунас». В 2005 и 2006 годах отдавался в аренды в литовские клубы «Шилуте» и «Вильнюс». В 2009 году покинул «Каунас» и пополнил состав румынского «Газ Метана». В его составе принял участие в трёх квалификационных матчах Лиги Европы сезона 2011/12. В 2011 году на правах аренды перешёл в турецкий клуб «Самсунспор», затем играл в таких командах как «Мордовия», «Керкира», «Земплин». А последним клубом Акакия был ФК «Динамо» Тбилиси..

В период с 2002 по 2004 год привлекался в юношеские сборные Грузии до 17 и до 19 лет. С 2004 по 2007 год выступал за молодёжную сборную Грузии, а с 2010 года является игроком первой сборной Грузии.

Напомним, ранее «Иртыш» заявил Муртаза Даушвили и Аврэмию Адриана — возможным пополнением команды.

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