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13:58 (мск), источник: Советский спорт

«Играют не те, кто лучше тренируется». У «Реала» есть вопросы к Зидану

Накануне матча Кубка Испании главный тренер «Реала» Зинедин Зидан провел собрание с игроками, и услышал претензии в свой адрес.

Источник: Советский спорт

«ВИНОВАТЫ ВСЕ»

Четвертое место в чемпионате Испании, 16 очков отставания от «Барселоны», — «Реал» и правда находится в кризисе. И чтобы разобраться в причинах неудач, Зинедин Зидан решил провести собрание с игроками накануне ответного матча 1/8 финала Кубка Испании против «Нумансии».

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«Это общение было необходимо, я обычно не устраиваю разговора ради разговора. Если уж мы собираемся вместе, то обязательно делаем выводы, — заявил Зидан на пресс-конференции. — Вы можете считать, что чемпионат для нас закончился. Мне все равно. Сейчас главное — показать свой максимум во всех турнирах».

Собрание команды, которое устроили до тренировки, длилось примерно 45 минут. На нем Зидан призвал игроков объединиться и исправить положение дел в чемпионате, а также настроиться на тяжелые матчи в Лиге чемпионов против «ПСЖ».

Что именно говорил тренер на собрании, останется тайной. Француз не пожелал делиться деталями с прессой. Но все-таки дал краткий комментарий.

«Когда происходят такие вещи, когда не получается так, как мы задумываем, то лучший выход из ситуации — работа. Я верю в успех этого рецепта. Нужно работать по всем направлениям, дело не только в физическом состоянии, но в психологии. Когда игрок ошибается, я ему помогаю. Не собираюсь бросаться дерьмом и называть одного-двух виноватых. Мы все виноваты, все в одной лодке, и никто эту лодку не покинет», — заявил Зидан.

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«СОБРАНИЕ СКУЧНОЕ И НЕПРОДУКТИВНОЕ»

Некоторые подробности общения команды с тренером удалось узнать Cadena SER. Зидан говорил о «критической ситуации», в которой находится «Реал». Высказались о происходящем в команде лидеры раздевалки Серхио Рамос и Криштиану Роналду, а также другие испанские футболисты.

Не постеснялись выразить свое мнение и молодые игроки. «Неправда, что играют те, кто лучше тренируется», — такую мысль высказала молодежь Зидану, впрочем, в довольно мирном тоне. Также Cadena SER сообщила мнение одного из игроков команды по поводу состоявшегося собрания. Футболист назвал разговор «важным», но «скучным и малопродуктивным».

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