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00:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» может заплатить € 34 млн Санчесу в качестве бонуса за подписание контракта

«Манчестер Сити» готов заплатить большой бонус нападающему «Арсенала» Алексису Санчесу в том случае, если он подпишет с клубом контракт ближайшим летом, сообщает Sky Sports со ссылкой на источник в Италии.

Источник: Reuters

Сообщается, что «Манчестер Сити» в качестве бонуса за подписание контракта готов заплатить 29-летнему чилийскому футболисту € 34 млн, а годовая зарплата форварда в новом клубе составит около € 15 млн.

Ранее Венгер сообщил, что «Арсенал» не получал предложений по Санчесу, однако, по данным Goal, «Манчестер Сити» пытается заполучить игрока уже в январе. «Канониры» оценивают футболиста в £ 35 млн (около € 39 млн), а «Ман Сити» пытается договориться о трансфере за £ 25 млн (около € 28 млн). При этом, в связи с истекающим летом контрактом, Санчес может свободно вести переговоры с любым клубом, в которой он впоследствии может перейти на правах свободного агента.

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