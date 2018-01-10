«Манчестер Сити» может заплатить € 34 млн Санчесу в качестве бонуса за подписание контракта

Ранее Венгер сообщил, что «Арсенал» не получал предложений по Санчесу, однако, по данным Goal, «Манчестер Сити» пытается заполучить игрока уже в январе. «Канониры» оценивают футболиста в £ 35 млн (около € 39 млн), а «Ман Сити» пытается договориться о трансфере за £ 25 млн (около € 28 млн). При этом, в связи с истекающим летом контрактом, Санчес может свободно вести переговоры с любым клубом, в которой он впоследствии может перейти на правах свободного агента.