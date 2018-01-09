Стоилов рассказал о переговорах с «Астаной»

— На самом деле вариант с «Астаной» был для меня приоритетным — в Западной Европе особо не было вариантов. С «Астаной» мы играем в еврокубках и добились успехов вместе. Нашей движущей силой являются эмоции и возможность играть в Европе. Честно говоря, я думал, что всё закончится — переговоров не было, но потом они начались, — приводит слова Стоилова Blitz.bg.



Ранее наставник «Астаны» подчеркнул, что команде предстоят важнейшие сборы и футболистам необходимо «без раскачки» втянуться в сезон и поскорее набрать форму к матчам 1/16 Лиги Европы против португальского «Спортинга». Первый матч состоится 15 февраля в Астане. Букмекерская контора 1XBET предлагает на нее такие коэффициенты: победа «Астаны» — 3.96, ничья — 3.48, победа «Спортинга» — 2.12. Ответная игра пройдет 22 февраля в Лиссабоне.