Легионер из «Астаны» недоволен своим статусом в клубе и хочет уйти

— «Хайдук» спрашивал обо мне, но предметного разговора не было. Возможность возвращения в этот клуб мне всегда интересна. Я жду, что когда-нибудь «Хайдук» придет с конкретным предложением и конкретным контрактом, — приводит слова Томасова Sportcom.hr.



Кроме того, хорватский портал EZadar.rtl.hr отмечает, что Марин недоволен своим текущим статусом в «Астане» и хочет найти новый клуб, в котором он будет иметь больше игрового времени.



«Поскольку его контракт с “Риекой” истекает летом, в январе он может подписать контракт с новым клубом», — добавляет издание.



В КПЛ-2017 Томасов забил два мяча. В матчах Лиги Чемпионов и Лиги Европы на его счету гол и результативная передача.