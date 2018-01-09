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9 января, источник: Sports.kz

Легионер из «Астаны» недоволен своим статусом в клубе и хочет уйти

Полузащитник «Астаны» Марин Томасов признался, что хотел бы вернуться в хорватский «Хайдук», сообщает Sports.kz.

— «Хайдук» спрашивал обо мне, но предметного разговора не было. Возможность возвращения в этот клуб мне всегда интересна. Я жду, что когда-нибудь «Хайдук» придет с конкретным предложением и конкретным контрактом, — приводит слова Томасова Sportcom.hr.

Кроме того, хорватский портал EZadar.rtl.hr отмечает, что Марин недоволен своим текущим статусом в «Астане» и хочет найти новый клуб, в котором он будет иметь больше игрового времени.

«Поскольку его контракт с “Риекой” истекает летом, в январе он может подписать контракт с новым клубом», — добавляет издание.

В КПЛ-2017 Томасов забил два мяча. В матчах Лиги Чемпионов и Лиги Европы на его счету гол и результативная передача.

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