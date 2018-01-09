От Лукавого: Модрич заплатит миллион, чтобы избежать тюрьмы

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ЧТО ПРОИЗОШЛО?

То ли Налоговая служба Испании работает не в пример лучше своих европейских коллег, то ли на Пиренеи приезжают играть самые хитрые футболисты, но таким количеством уголовных дел, связанных с налоговыми преступлениями игроков и тренеров ла лиги, не может похвастать больше ни один топ-чемпионат. Очередное судебное заседание состоялось во вторник, 9 января, — на этот раз ответчиком выступил Лука Модрич. Полузащитник мадридского «Реала» в ноябре прошлого года был обвинен испанской прокуратурой в том, что он не доплатил в испанскую казну 870 728 евро доходов от реализации имиджевых прав — 290 990 евро в 2013 году и 579 738 евро в 2014-м. Хорват пошел на сделку со следствием, чтобы избежать тюремного срока, и согласился выплатить общую сумму штрафа — вместе с комиссией и процентами она составит около миллиона евро, — хотя виновным себя признавать отказался.

Лука МОДРИЧ c женой Ваней | Источник: Reuters

ООО «ИВАНО»

Вопросы к Модричу возникли после того, как немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на Football Leaks опубликовало сведения о налоговой оптимизации доходов ряда футболистов, где фигурировало и его имя. Выяснилось, что в декабре 2012 года, через четыре месяца после перехода из «Тоттенхэма» в «Реал», Модрич создал в Люксембурге Общество с ограниченной ответственностью, которое назвал в честь своего сына — Ивано, — и уступил ему 100 процентов своих имиджевых прав. Руководителем семейного ООО стала жена Луки — Ваня Боснич (она также фигурирует в судебном иске от испанских налоговиков). Почему в Люксембурге? Потому что в этом карликовом государстве такая же карликовая налоговая ставка — в некоторых случаях она может составлять всего 1% (для сравнения — в Испании 45−47%).

Сложно было не усмотреть в этом попытку уклониться от тяжелого испанского налогового бремени, к тому же, как сообщается в иске, ООО «Ивано» не обладало ни материальными ценностями, ни человеческими ресурсами, при этом его начальный капитал в 3,6 миллиона евро за несколько лет вырос почти до 6 миллионов. В этот период времени Модрич исправно информировал соответствующие органы о существовании люксембургской компании, заполняя налоговую декларацию, но не вносил туда сведения о доходах от реализации имиджевых прав. За это и зацепилась Налоговая служба, которая в январе 2016 года начала расследование в отношении хорвата. Два года спустя история достигла своего финала.

Жорже МЕНДЕШ | Источник: AFP 2018

11 ДРУЗЕЙ МЕНДЕША

Случай Модрича встал в один ряд с прочими налоговыми неприятностями футболистов и тренеров в Испании. Однако он сильно отличается от большинства из них — как минимум, уже тем, что фигурантом судебного разбирательства стал не клиент Жорже Мендеша. Большинство из обвиняемых (или уже осужденных) тесно связаны с португальским агентом и принадлежащей ему компанией Gestifute. Ниже полный список «11 друзей Мендеша» и суммы их налоговых задолженностей:

Криштиану Роналду — 14,7 млн евро с 2011 по 2014 гг.

Радамель Фалькао — 5,6 млн евро с 2012 по 2013 гг.

Пепе — 3,7 млн евро с 2010 по 2013 гг.

Жозе Моуринью — 3,3 млн евро с 2011 по 2012 гг.

Рикарду Карвалью — 2 млн евро с 2011 по 2012 гг.

Фабиу Коэнтрау — 1,3 млн евро с 2012 по 2014 гг.

Анхель Ди Мария — 1,3 млн евро с 2012 по 2013 гг.



Хамес Родригес, Филипе Луис, Диегу Коста, Джексон Мартинес — проверяются Налоговой службой.



Важно уточнить, что Филипе Луис и Джексон Мартинес не являются клиентами Gestifute, но Жорже Мендеш принимал самое непосредственное участие в переходе бразильца из «Атлетико» в «Челси» и обратно, а также в трансфере колумбийского игрока из мадридского клуба в китайский «Гуанчжоу Эвергранд».

К Лионелю МЕССИ у Налоговой службы тоже имелись претензии | Источник: Reuters

ОТ СУМЫ ДА ОТ ТЮРЬМЫ

Подобные истории чаще всего заканчиваются одинаково: обвиняемые клянутся, что они не в курсе происходящего, все это слишком сложно, и они лишь делают то, что им говорят консультанты. Разбираться с консультантами следствию не хочется, назначается штраф, уклонист его оплачивает, и дело закрывается. Так поступили Пепе и Моуринью (которого, тем не менее, вновь недавно привлекли к ответу, обнаружив дополнительный долг в 500 тысяч евро), к этому же идут Ди Мария, Коэнтрау и Фалькао. Карвалью также выплатил всю сумму штрафа и был осужден на 7 месяцев — правда, в Испании все тюремные сроки, не превышающие двух лет, считаются условными и не предполагают нахождения осужденного в тюрьме. А вот Криштиану Роналду пока отказывается признавать свою вину — его судьба все еще не решена.