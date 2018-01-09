Топ-10 самых дорогих футболистов планеты. Спойлер: среди них нет Роналду
Самым дорогим футболистом планеты признан Неймар, обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду
Самым дорогим футболистом планеты признан Неймар, обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду
Швейцарские ученые специальным методом определяют стоимость каждого футболиста в топ-5 европейских лиг.
Перед тем, как мы перейдем к десятке сильнейших. остановимся на нескольких удивительных моментах в рейтинге ста самых дорогих игроков Европы на данный момент.
Первое, что удивляет — отсутствие обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду в десятке самых ценных футболистов планеты. Нет его и в двадцатке, и в тридцатке. Не вошел португалец даже в 40 самых дорогих игроков мира. Роналду едва попал в пятый десяток, расположившись на 49-м месте. Его оценочная стоимость составляет 80,4 млн евро — как раз между Мартиалем (82 млн евро) и Фабиньо Таваресом из «Монако» (79,3 млн евро).
Самым молодым игроком в рейтинге стал голкипер итальянского «Милана» Джанлуиджи Доннарума. 18-летний вратарь расположился на 95-м месте, а ценник на него равен 51 млн евро.
Однако Доннарума, как вы понимаете, не стал самым дорогим вратарем планеты. Дороже него, например, стоит Ян Облак из «Атлетико» — 74,8 млн евро. Но и это не рекорд. Дороже всех стражей ворот стоит голкипер «Барселоны»
Самым дорогим футболистом, представляющим не Европу и Южную Америку, стал египтянин Мохаммед Саллах, который в свое время мог перейти в «Спартак», потом забивал ему в Лиге чемпионов за «Ливерпуль», а летом попытается забить и сборной России на ЧМ-2018. Его стоимость на данный момент составляет 140,5 млн евро — 12-е место в рейтинге.
Всего не из Европы и Южной Америки в рейтинг уместилось семь игроков. Большинство, 5 футболистов, — из Африки. Также в сотню самых дорогих футболистов мира попал один представитель Азии (Сон Хын Мин из «Тоттенхэма» за 72,6 млн евро) и один из Северной Америки (Кристиан Пулишич из США за 69,4 млн евро).
Теперь — к самому интересному — к десятке самых дорогих игроков планеты.
10. Поль Погба — 147,5 млн евро
Несмотря на критику, летящую в игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции со всех сторон, он продолжает оставаться в списке самых дорогих игроков мира. В свое время он даже установил трансферный рекорд, когда «Ювентус» отпустил футболиста в Англию за 105 млн евро. Теперь понятно, что туринцы продешевили. Выжди год и можно было бы получить за игрока минимум в полтора раза больше.
9. Антуан Гризманн — 150,2 млн евро
На девятом месте — еще один представитель сборной Франции, игрок мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн. Когда в 2014 году футболист переходил из клуба «Реал Сосьедад» в свою нынешнюю команду, за него заплатили минимальную сумму отступных, прописанную в его контракте — 30 млн евро. Сейчас баски рвут на себе волосы, ведь Антуан оценивается в 150,2 млн евро.
8. Ромелу Лукаку — 164,8 млн евро
Когда бельгийский тинэйджер, развитый не по годам, Ромелу Лукаку, на кочковатом поле в Воронеже забивал в ворота сборной России, никто и подумать не мог, что через несколько лет он будет играть в «Манчестер Юнайтед» и стоить 164,8 млн евро. Манкунианцам еще повезло купить его у «Эвертона» за 75 млн евро.
7. Кевин де Брюйне — 167,8 млн евро
Еще один бельгиец в рейтинге, и снова из Манчестера — Кевин де Брюйне. Только он играет в составе второго клуба из этого северного английского города — в «Манчестер Сити». В 2015 году он переехал на Туманный Альбион за 74 миллиона евро. Сегодня он стоит уже 167,8 млн евро.
6. Деле Алли — 171,3 млн евро
Давненько английские футболисты не стоили так дорого. А тут — Деле Алли из «Тоттенхэма» оценивается в 171,3 млн евро. При этом он становится даже не самым дорогим игроком не только из своей страны, но и из своего клуба. Но об этом чуть позже…
5. Пауло Дибала — 174,6 млн евро
В десятку самых дорогих футболистов планеты попал лишь один представитель некогда лучшей и самой богатой лиги мира — итальянской Серии А. Речь идет о молодой звезде «Ювентуса» и сборной аргентины Пауло Дибала. За него уже предлагают более 100 млн евро, но ученые оценивают футболиста гораздо дороже — в 174,6 млн евро.
4. Килиан Мбаппе — 192,5 млн евро
Самый дорогой тинэйджер планеты — француз Килиан Мбаппе. Этого 19-летнего игрока «Монако», выступающего в «ПСЖ» на правах аренды, оценивают в 192,5 млн евро. Если в случае с большинством остальных футболистов эти суммы остаются виртуальными, то в случае с Мбаппе мы говорим о реальных деньгах. Французский клуб планирует выкупить футболиста у «Монако» за сумму, обозначенную в договоре аренды — 145 млн евро. К этому позже могут прибавиться 35 млн евро бонусов — всего 180 млн евро.
3. Харри Кейн — 194,7 млн евро
Помните, мы говорили о самом дорогом в истории английском футболисте? Речь шла о нападающем «Тоттенхэма» Харри Кейне. В прошлом календарном году он стал самым результативным игроком планеты. Не удивительно, что его услуги уже сегодня оцениваются в 194,7 млн евро.
2. Лионель Месси — 202,2 млн евро
Дороже 200 млн евро оцениваются всего два игрока. Естественно, одним из них является футболист каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Несмотря на все разговоры о том, что Лео уже не тот, что он начал сдавать, он все еще стоит 202,2 млн евро. Конечно, даже за такие деньги купить его не представляется возможным.
1. Неймар — 213 млн евро
Мало того, что бразильский нападающий Неймар, которого оценивают в 213 млн евро, является самым дорогим футболистом планеты, так он остается еще и единственным представителем топ-10, за которого согласились заплатить больше оценочной суммы. Напомним, что летом «Барселона» получила за бразильца 222 млн евро.