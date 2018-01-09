Филиппе-первый, а не второй Неймар. Зачем «Барселоне» Коутиньо
«Барселона»
«Барселона»
Зачем «Барселона» Коутиньо, объяснять даже
Вместо кого?
Перефразируя мультипликационного героя, прежде чем приобрести
Проблема не в том, что Вальверде придерживается иной игровой модели, чем немецкий коллега Клопп. Исполнителю технической оснащённости, разносторонности и футбольного интеллекта Коутиньо не составит труда перестроиться с ливерпульской 4−2−3−¼−3−3 на барселонскую 4−4−2. Интегрировать бразильца в свою систему тренеру будет трудно по более прозаичной причине — все места заняты!
Возьмём для наглядности тактический рисунок «Барсы» в первом матче 2018 года — против «Леванте». Конкретно — наступательной бригады. Пару нападающих Месси — Суарес смело оставляем в покое — их позициям в обозримом будущем ничто и никто не угрожает. Для команды они больше чем игроки — иконы, легенды. А раз так, применение новоприбывшему придётся поискать в другом месте. Где?
Против «Леванте» фланги заняли Иньеста с Дембеле. Первый — капитан и вожак клуба, ещё один из касты неприкосновенных. За второго более сотни миллионов евро плачено — явно не для удлинения «скамейки».
Выход из положения молодому коллеге подсказал Сесар Луис Менотти. Легендарному предводителю сборной Аргентины на «золотом» ЧМ-1978 уже 79 лет, но он
Возможно, в отдельных случаях смена тактического шаблона и позволит Вальверде по максимуму задействовать всех своих драгоценных созидателей. Но в играх с сопоставимыми по классу противниками капитальный перекос в сторону атаки может дорого стоить «Барсе». «Реал», допустим, она побила на его поле в несвойственном самой себе времён Гвардиолы и Луиса Энрике ключе, терпеливо дождавшись ошибки противника. Видимых причин затевать тактическую революцию посреди сезона у тренера нет. Скорее Коутиньо придётся вписываться в существующие рамки. «Руководство в условиях кадрового изобилия — новый вызов для Вальверде», — констатирует Менотти. По всей видимости, на первых порах дорогостоящие новобранцы Дембеле с Коутиньо будут конкурировать преимущественно друг с другом.
Кто на выход?
В «Барселоне», как и в любом солидном футбольном предприятии, достаточно квалифицированных сотрудников, искренне убеждённых, что заслуживают лучшего. Не в плане клубной прописки — с точки зрения собственного игрового времени. Клуб платёжеспособности «Барсы» может себе позволить содержать на скамейке «сборников» разных стран, но чрезмерное раздутие штатов чревато не только экономическими издержками, но и, что более важно, ухудшением микроклимата в коллективе. С приобретением Коутиньо перспективы «вечных резервистов» вконец затуманились. Очевидно, что до конца месяца
Точно уйдёт Маскерано. В год чемпионата мира Хавьер хочет иметь больше игровой практики, и в Китае он её гарантированно получит. В комплекте с «жирным» финансовым бонусом. На 34-м году жизни — важное дополнение. В режиме «всё сложно» завис Арда Туран. Чем дольше турок просиживает штаны на лавке, тем ниже шансы «Барселоны» пристроить его хоть
Какой номер?
От аналогичных церемоний прошлых лет презентация Филиппе Коутиньо на «Камп Ноу» отличалась одной важной деталью — новобранец предстал перед публикой с именной, но «безномерной» футболкой. Но как раз тут интрига едва жива. Из более или менее «козырных» номеров на данный момент вакантен только 24-й. Но поскольку Маскерано со дня на день освободит 14-й, его, скорее всего, и заберёт Филиппе. Для «Камп Ноу» эта цифра почти священна — именно под ней в Барселоне творил маэстро Круифф.
Олег Лысенко