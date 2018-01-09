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14:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Шальке-04» приобрёл лучшего бомбардира «Хоффейнхайма»

«Шальке-04» объявил о переходе нападающего «Хоффенхайма» Марка Ута.

Источник: AP 2017

Как сообщает пресс-служба гельзенкирхенского клуба, соглашение с 26-летним футболистом подписано до 2022 года.

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При этом Ут по договорённости между командами переберётся в новый клуб не зимой, а уже после окончания текущего сезона.

Форвард на данный момент является лучшим бомбардиром «Хоффенхайма» в текущем сезоне — в 16 матчах Бундеслиги он забил девять мячей. Всего за «Хоффенхайм» с 2015 года он сыграл 71 встречу, забил 28 голов и сделал девять голевых передач.

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