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«Шальке-04» приобрёл лучшего бомбардира «Хоффейнхайма»
«Шальке-04» объявил о переходе нападающего «Хоффенхайма» Марка Ута.
«Шальке-04» объявил о переходе нападающего «Хоффенхайма» Марка Ута.
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При этом Ут по договорённости между командами переберётся в новый клуб не зимой, а уже после окончания текущего сезона.
Форвард на данный момент является лучшим бомбардиром «Хоффенхайма» в текущем сезоне — в 16 матчах Бундеслиги он забил девять мячей. Всего за «Хоффенхайм» с 2015 года он сыграл 71 встречу, забил 28 голов и сделал девять голевых передач.