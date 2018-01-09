«Шальке-04» приобрёл лучшего бомбардира «Хоффейнхайма»

Источник: AP 2017

Как сообщает пресс-служба гельзенкирхенского клуба, соглашение с 26-летним футболистом подписано до 2022 года.

При этом Ут по договорённости между командами переберётся в новый клуб не зимой, а уже после окончания текущего сезона.