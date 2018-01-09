«Валенсия» проявляет интерес к полузащитнику «Арсенала» Коклену

Источник: AP 2017

Об этом сообщает Goal.

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Конкуренцию «летучим мышам» может составить «Вест Хэм Юнайтед», однако наставник «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что пока не получал предложений, но подтвердил, что француз может покинуть команду.

«Уход Коклена возможен, но ничего не решено. Что касается информации по “Вест Хэму”, то у нас не было контактов с ними», — рассказал Венгер.