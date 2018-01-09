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«Валенсия» проявляет интерес к полузащитнику «Арсенала» Коклену
Полузащитник «Арсенала» Франсис Коклен интересен «Валенсии».
Полузащитник «Арсенала» Франсис Коклен интересен «Валенсии».
Об этом сообщает Goal.
Конкуренцию «летучим мышам» может составить «Вест Хэм Юнайтед», однако наставник «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что пока не получал предложений, но подтвердил, что француз может покинуть команду.
«Уход Коклена возможен, но ничего не решено. Что касается информации по “Вест Хэму”, то у нас не было контактов с ними», — рассказал Венгер.
Контракт 26-летнего футболиста с «Арсеналом» действует до лета 2021 года. В текущем сезоне на счету полузащитника всего 13 официальных матчей за «Арсенал» и 1 результативный пас.