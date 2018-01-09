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Три английских клуба хотят заполучить игрока «Ромы» Пеллегрини
Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини стал объектом интереса сразу у трех клубов Английской
Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини стал объектом интереса сразу у трех клубов Английской
Среди них лондонский «Челси», а также «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
В контракте Пеллегрини прописана сумма отступных в размере €24 млн. Англичане готовы приобрести 21-летнего итальянца за такие деньги.
Отмечается, что «Рома» не желает расставаться с игроком и планирует предложить ему новый контракт на улучшенных условиях, а также повысить сумму отступных.
В текущем сезоне Пеллегрини провел 14 матчей в чемпионате Италии, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.