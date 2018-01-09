Три английских клуба хотят заполучить игрока «Ромы» Пеллегрини

Источник: AP 2017

Среди них лондонский «Челси», а также «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В контракте Пеллегрини прописана сумма отступных в размере €24 млн. Англичане готовы приобрести 21-летнего итальянца за такие деньги.

Отмечается, что «Рома» не желает расставаться с игроком и планирует предложить ему новый контракт на улучшенных условиях, а также повысить сумму отступных.