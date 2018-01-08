Экс-тренер сборной Белоруссии по футболу Кондратьев возглавил «Белшину»

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что помогать 58-летнему тренеру в «Белшине» будут Андрей Скоробогатько, Эдуард Градобоев, а также специалист по работе с вратарями Игорь Потапов.

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В бытность футболистом Кондратьев, игравший на позиции нападающего, выступал в чемпионате СССР за минское «Динамо», одесский «Черноморец» и московский «Локомотив». Является членом бомбардирского клуба Григория Федотова, занимая в нем 34-е место и имея в активе 124 гола.

Тренерскую карьеру в большом футболе Кондратьев начал в 2000 году в минском «Динамо». Позднее возглавлял то же «Динамо», витебский «Локомотив», «Сморгонь», ФК «Минск». Работал главным тренером молодежной и олимпийский сборных Белоруссии, а в 2011—2014 годах стоял у руля национальной команды.