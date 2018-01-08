Голкипер Сергей Веремко перешел из БАТЭ в футбольный клуб «Минск»

Источник: БЕЛТА

Сергей Веремко является воспитанник СДЮШОР «Минск», но профессиональную карьеру начал в 2000 году в структуре минского «Динамо». Затем он провел несколько сезонов в харьковском «Арсенале», а в 2006-м вернулся в Беларусь и выступал за гродненский «Неман». В 2008 году голкипер перешел в БАТЭ, после чего провел сезон в «Севастополе», с 2011 по 2015 год играл в российском чемпионате за самарские «Крыльях Советов» и «Уфу».

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В 2016-м Сергей вернулся в БАТЭ, в составе которого в общей сложности стал пятикратным чемпионом Беларуси, дважды выигрывал Суперкубок и один раз Кубок страны.

В 2007, 2009 и 2010 годах признавался лучшим вратарем чемпионата Беларуси. В прошлом сезоне Сергей Веремко оказался в центре громкого скандала, из-за которого БАТЭ мог остаться без золотых медалей.

В игре со своим нынешним клубом Веремко грубо атаковал арбитра, за что был дисквалифицирован и оштрафован. Впоследствии выяснилось, что штраф он оплатил не вовремя, в результате с БАТЭ было снято 3 очка в победном поединке со «Слуцком» (6:0), в котором Веремко был запасным.

Однако затем апелляционный комитет ассоциации «Белорусская федерация футбола» отменил это решение — и футболисты БАТЭ в 14-й раз стали чемпионами страны.

В следующем сезоне главным тренером «Минска» будет Александр Лухвич, который сменил на этом посту Георгия Кондратьева. Бывший наставник минчан возглавил клуб первой лиги национального первенства бобруйскую «Белшину».