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8 января, источник: Vesti.kz

Коутиньо ради перехода в «Барселону» доплатил «Ливерпулю»

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо оплатил «Ливерпулю» часть своего трансфера в «Барселону», утверждает The Times.

Общая сумма перехода без учета возможных бонусов составляет 142 миллиона фунтов. Часть от этой суммы, а именно 11,5 миллиона, покроет сам игрок, чтобы уладить разногласия между клубами.

Сейчас Коутиньо уже выплатил «Ливерпулю» 9 миллионов фунтов, а оставшуюся сумму перечислит в будущем.

О переходе Коутиньо в «Барселону» было объявлено 6 января. 25-летний бразилец выступал за «Ливерпуль» с 2013 года и провел в английской премьер-лиге 152 матча, в которых забил 41 мяч и отдал 37 голевых передач.

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