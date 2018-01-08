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Коутиньо ради перехода в «Барселону» доплатил «Ливерпулю»
Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо оплатил «Ливерпулю» часть своего трансфера в «Барселону», утверждает The Times.
Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо оплатил «Ливерпулю» часть своего трансфера в «Барселону», утверждает The Times.
Общая сумма перехода без учета возможных бонусов составляет 142 миллиона фунтов. Часть от этой суммы, а именно 11,5 миллиона, покроет сам игрок, чтобы уладить разногласия между клубами.
Сейчас Коутиньо уже выплатил «Ливерпулю» 9 миллионов фунтов, а оставшуюся сумму перечислит в будущем.
О переходе Коутиньо в «Барселону» было объявлено 6 января. 25-летний бразилец выступал за «Ливерпуль» с 2013 года и провел в английской