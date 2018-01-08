Коутиньо ради перехода в «Барселону» доплатил «Ливерпулю»

Общая сумма перехода без учета возможных бонусов составляет 142 миллиона фунтов. Часть от этой суммы, а именно 11,5 миллиона, покроет сам игрок, чтобы уладить разногласия между клубами.

Сейчас Коутиньо уже выплатил «Ливерпулю» 9 миллионов фунтов, а оставшуюся сумму перечислит в будущем.