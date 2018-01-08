СМИ: Клуб Аршавина не стал подписывать контракты с Павлюченко и Быстровым

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, «Кайрат», ставший вице-чемпионом Казахстана в сезоне-2017, отказался от подписания контрактов с возрастными российскими игроками, объяснив это решение «новым вектором развития».

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Отмечается, что Павлюченко имеет несколько предложений из ФНЛ, но более склонен продолжить карьеру в высшем дивизионе чемпионата Казахстана. Предыдущей командой 36-летнего игрока был московский «Арарат», где его месячная зарплата, по неофициальной информации, составляла не более 20 тысяч долларов. По данным издания, для клубов казахстанской премьер-лиги это приемлемая цена, и в настоящее время агенты пытаются устроить российского форварда в одну из команд Казахстана.

Ранее Павлюченко выступал за волгоградский «Ротор», московские «Спартак» и «Локомотив», лондонский «Тоттенхэм», краснодарскую «Кубань», екатеринбургский «Урал», ставропольское «Динамо». Форвард является двукратным обладателем Кубка России (по разу выигрывал трофей со «Спартаком» и «Локомотивом») и бронзовым призером чемпионата Европы-2008 в составе национальной команды, за которую он провел 51 игру и забил 21 мяч.

Быстров в августе 2017 года перешел в «Тосно», выступающий в российской премьер-лиге, однако не смог пробиться в основной состав и провел за команду всего 4 встречи. Ранее полузащитник, которому 31 января исполнится 34 года, защищал цвета «Краснодара», махачкалинского «Анжи», санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака». Вместе с «Зенитом» Быстров дважды выиграл чемпионат России, по разу Кубок и Суперкубок страны. В активе футболиста 47 матчей и 4 гола за сборную России, с которой он также стал бронзовым призером Евро-2008.