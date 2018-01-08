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8 января, источник: Р-Спорт

Новичок «Барселоны» Коутиньо поблагодарил клуб за терпение

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Новичок «Барселоны» бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо поблагодарил испанский футбольный клуб за проявленное при оформлении трансфера терпение.

Источник: AFP 2017

В понедельник 25-летний хавбек подписал контракт с клубом. Бразилец перешел в «Барселону» из английского «Ливерпуля». По данным СМИ, сумма трансфера составила 160 миллионов евро.

«С переходом в “Барселону” сбылась моя мечта. Я должен поблагодарить многих: бога, мою семью, супругу, дочь. Я также хочу поблагодарить “Барселону” за приложенные усилия, они проявили терпение. Я хочу сказать спасибо “Ливерпулю” за пять лет, которые я провел в команде, а также руководству клуба, который пошел навстречу моей мечте», — сказал Коутиньо, которого цитирует Marca.

«Барселона» ранее сообщила, что Коутиньо подпишет контракт на 5,5 лет, а сумма отступных за досрочный разрыв соглашения составит 400 миллионов евро.

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