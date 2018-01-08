Новичок «Барселоны» Коутиньо поблагодарил клуб за терпение

«С переходом в “Барселону” сбылась моя мечта. Я должен поблагодарить многих: бога, мою семью, супругу, дочь. Я также хочу поблагодарить “Барселону” за приложенные усилия, они проявили терпение. Я хочу сказать спасибо “Ливерпулю” за пять лет, которые я провел в команде, а также руководству клуба, который пошел навстречу моей мечте», — сказал Коутиньо, которого цитирует Marca.