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8 января, источник: Газета.Ру

Самый дорогой бразилец в Барселоне

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо официально перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» за рекордные для каталонского клуба €160 млн, но в январе футболист не сможет помочь своей новой команде, так как на медосмотре у него была выявлена травма бедра. По предварительным оценкам Коутиньо вернется на поле через три недели.

Источник: Газета.Ру

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо перешел из «Ливерпуля» в «Барселону», чем завершил эпопею, длившуюся около полугода.

Каталонский клуб заплатил за футболиста сборной Бразилии €120 млн, а также €40 млн в качестве бонусных выплат.

Трансфер Коутиньо стал самым дорогим в истории «Барселоны». 25-летний игрок подписал контракт со своим новым клубом на 5,5 лет.

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Переход Коутиньо задержался на шесть месяцев. «Барселона» еще летом выражала интерес в футболисту, однако «Ливерпуль» ответил отказом. В итоге, в зимнее трансферное окно игрок все-таки поменял прописку и теперь будет защищать сине-гранатовые цвета.

Однако, заполучив одного из лучших полузащитников мира, каталонцы не смогут воспользоваться его услугами еще в течении трех недель.

Официально «Барселона» объявила о приобретении Коутиньо в субботу, 6 января, а уже два дня спустя на прохождении медицинского осмотра у полузащитника была обнаружена травма правого бедра.

На восстановление игрока уйдет около трех недель, и он сможет выйти на поле только в феврале.

К слову, вернувшись в строй, Коутиньо не сможет помочь «Барселоне» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, так как был заигран в турнире за другую команду и, согласно регламенту УЕФА, сможет выступить в самом престижном клубном европейском турнире только в следующем сезоне.

Любопытно, что «Ливерпуль», продав игрока, сразу же предложил каталонцам взять его в аренду до конца сезона, чтобы он смог помочь мерсисайдцам в Лиге чемпионов, что не нарушало бы правил УЕФА. Но руководство «блауграны» ответило отказом, и теперь футболист сможет играть только в национальном чемпионате и Кубке Испании.

По мере развития истории с самым пока громким трансфером зимы стали появляться новые подробности и слухи.

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Так, сам Коутиньо должен выплатить £11,5 млн за своей переход. Согласно британским СМИ, уже £9 млн Коутиньо заплатил.

На следующий день после оформления сделки испанское издание Mundo Deportivo написало, сославшись на собственный анонимный источник, что.

на этой неделе полузащитник также получил предложение от «Реала», причем «сливочные» предлагали €200 млн.

Но сам футболист предельно ясно выразил свое желание играть исключительно за каталонский клуб и не принял предложение от «бланкос».

Переход Коутиньо вызвал различную реакцию в футбольных кругах, причем не только у непосредственных участников сделки, но и тренеров других команд и различных экспертов.

Руководство «Барселоны» не скрывает своей радости от приобретения 25-летнего футболиста. А главный тренер клуба Эрнесто Вальверде после матча национального чемпионата с «Леванте», в котором каталонцы разгромили соперника со счетом 3:0, поделился своим мнением о приобретении бразильца.

«Коутиньо может многое дать нашей команде. Он может и забивать голы, и ассистировать, и помогать при обороне.

Это важный трансфер для «Барселоны». Мы надеемся, что он нам поможет, а сам Филиппе быстро адаптируется, поскольку хорошие футболисты всегда быстро осваиваются в новых командах, — приводит слова наставника El Chiringuito.

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу также прокомментировал новое приобретение клуба.

«Мы очень рады, что Коутиньо перешел в «Барселону». Мы хотели купить его еще летом, но не получилось. Наш технический персонал продолжал работать над сделкой. Это было непросто, требовалось терпение. Важно, что Коутиньо сам хотел перейти к нам.

В «Барселону» пришел один из лучших игроков в мире, чему мы очень рады.
Хосеп Мария Бартомеу

Другие клубы были в нем заинтересованы, но Коутиньо здесь и присоединяется к проекту Вальверде, — сказал Бартомеу изданию Marca.

В Англии же в основном выражали недовольство. Так, известный в прошлом нападающий сборной Англии, а ныне телевизионный эксперт Гарри Линекер не скрывал своего возмущения трансфером.

«Возмутительно, что игрок в самом расцвете сил покидает «Ливерпуль» ради «Барселоны», — написал Линекер в своем твиттере.

Любопытно, что сам эксперт в прошлом выступал за каталонский клуб с 1986 по 1989 годы и выигрывал с «блауграной» Кубок обладателей кубков и Кубок Короля.

Не остался в стороне и главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, который позволил себе пофилософствовать на тему состояния современного футбольного трансферного рынка.

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«Очень сложно удерживать игроков. «Ливерпуль» — один из лучших клубов в истории, в мире. И взгляните, насколько сложно удержать лучшего футболиста команды, когда такой игрок, как Коутиньо, хочет уйти. Всем очень и очень сложно удерживать своих лучших игроков, если в какой-то момент ход мыслей футболиста меняется и он заявляет: «Теперь я хочу уйти».

Если другой клуб платит такие деньги, как это было в случае с «Барселоной» и «Ливерпулем», как вы это остановите?«— цитирует специалиста Daily Mail.

25-летний Коутиньо провел в «Ливерпуле» пять лет — с 2013 до начала 2018 года. Всего за мерсисайдцев футболист провел 202 игры и забил 54 мяча. За сборную Бразилии полузащитник сыграл 31 матч и отметился восемью голами.

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