Бывший нападающий «Локомотива» Джанашия приобрел ФК «Зугдиди»

Джанашия выкупил 100% акций команды через электронный аукцион, продлившийся с 28 декабря 2017 года по 5 декабря 2018-го.

По условиям аукциона, покупатель и мэрия города Зугдиди в течение 15 дней должны подписать соглашение о передаче клуба. Стоимость «Зугдиди» составила 61 тыс. лари (около $23,5 тыс).

Нападающий выступал за грузинские «Одиши» (1991−93), «Шевардени-1906» (1993−94), «Самтредиа» (1994−95), тбилисский «Локомотив» (2002), российские «Локомотив» (1996−2001) и «Балтику» (2004), а также турецкий «Коджаэлиспор» (2003). На его счету также девять игр за сборную Грузии, в которых он отметился четырьмя забитыми голами.