Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Джессика Альба впервые появилась на публике с новорожденным сыном
Как сложились судьбы кумиров советских женщин
Джоли и Энистон встретились на «Золотом глобусе»
Текущие события
Футбол. Зарубежный
8.01
Малага0
Эспаньол1
Футбол. Зарубежный
7.01
Леганес1
Реал Сосьедад0
Футбол. Зарубежный
7.01
Барселона3
Леванте0
Футбол. Зарубежный
7.01
Атлетик2
Алавес0
Футбол. Зарубежный
7.01
Вильярреал1
Депортиво1
Футбол. Зарубежный
7.01
Сельта2
Реал2
Все события
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
Британский журналист: «Эвертон» оценил Промеса в 20 млн фунтов
Арсен Венгер решил покинуть «Арсенал»
Кейт Миддлтон в меховой шапке пришла на воскресную службу
Джоли и Энистон встретились на «Золотом глобусе»
10 советов, которые помогут распознать обман в статьях о здоровье
Названа опасность дневного сна
"Представилась майором ФСБ"- СМИ об авиаскандале с женой Аршавина
Врач и его друг погибли от отравления алкоголем
Фоторепортажи
18ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге
25Лучшие спортивные фото 2017 года
8 января, источник: ТАСС

Бывший нападающий «Локомотива» Джанашия приобрел ФК «Зугдиди»

ТАСС, 8 января. Бывший игрок российского «Локомотива» Заза Джанашия приобрел грузинский футбольный клуб «Зугдиди». Об этом сообщает портал Geosports.

Источник: РИА "Новости"

Джанашия выкупил 100% акций команды через электронный аукцион, продлившийся с 28 декабря 2017 года по 5 декабря 2018-го.

По условиям аукциона, покупатель и мэрия города Зугдиди в течение 15 дней должны подписать соглашение о передаче клуба. Стоимость «Зугдиди» составила 61 тыс. лари (около $23,5 тыс).

Нападающий выступал за грузинские «Одиши» (1991−93), «Шевардени-1906» (1993−94), «Самтредиа» (1994−95), тбилисский «Локомотив» (2002), российские «Локомотив» (1996−2001) и «Балтику» (2004), а также турецкий «Коджаэлиспор» (2003). На его счету также девять игр за сборную Грузии, в которых он отметился четырьмя забитыми голами.

Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
Россияне без медалей. Как молодежка проиграла американцам
Бразильский полузащитник стал игроком «Барселоны»
Российского бойца назвали толстым и медленным
Британский журналист: «Эвертон» оценил Промеса в 20 млн фунтов
Арсен Венгер решил покинуть «Арсенал»
Зидан признан лучшим французским тренером второй год подряд
«Сантос» завтра проведет переговоры со «Спартаком» по защитнику
«Северсталь» впервые с 2011 года обыграла «Ак Барс» дома в КХЛ
Новости
Авто
Как выжить в УАЗе: 48 часов лютого бездорожья (лучшее за 2017) Как запросто природа моделирует чувство опасности. Дуновение холодного ветра, странные звуки за шторами надвигающейся темноты... Под давлением зловещей обстановки тревога перерастает в страх. Неужели и мне суждено сгинуть во мхах сырого безлюдного болота?
Hi-Tech
Осторожно: фальшивые конкурсы «Сбербанка» Мошенники увеличили свою активность. Внимательно относитесь к сообщениям.
Кино
Возвращение Камбербэтча и не только: 18 новых сериалов 2018-го Камбербэтч — плейбой, Хью Грант — политик-гей, Джулия Робертс — сотрудница секретной службы, а Джона Хилл — маньяк. Эти и многие другие актерские перевоплощения вы увидите в новых сериалах 2018 года
Недвижимость
Из программы реновации вышли еще четыре дома
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Комплекс «Федерация» в «Москва-Сити» введен в эксплуатацию
Леди
Анна Павлова, Айседора Дункан и еще 4 знаменитые жертвы моды Выражение «жертва моды» появилось после Великой французской революции. Так стали называть девушек, которые носили шифоновые платья на улице в прохладную погоду.
Дети
Опубликованы два новых снимка принцессы Шарлотты Фотографии девочки разместил в своем официальном Instagram-аккаунте Кенсингтонский дворец.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь