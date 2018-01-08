Принесший «Атырау» Кубок Казахстана тренер вернулся в клуб спустя семь лет
Главным тренером «Атырау» назначен казахстанец Вахид Масудов. Об этом объявил официальный сайт «нефтяников».
Главным тренером «Атырау» назначен казахстанец Вахид Масудов. Об этом объявил официальный сайт «нефтяников».
58-летний Масудов уже работал в «Атырау» в период с 2009 по 2010 год. Тогда клуб под его руководством выиграл Кубок Казахстана-2009 и вышел в Лигу Европы.
Последние два сезона Масудов работал в «Акжайыке», которому помог сохранить прописку в КПЛ. За 21 год тренерской карьеры специалист 19 раз менял клубы. Среди команд, которые возглавлял Масудов, значатся «Тараз», «Кайрат», «Жетысу», «Шахтер», «Восток», «Ордабасы», «Актобе», «Локомотив», «Астана-1964» и алматинский ЦСКА.
В период с 2001 по 2002 год Масудов работал в сборной Казахстана и провел с ней первые матчи под эгидой УЕФА. Спустя 14 лет он возглавил уже «молодежку», но покинул ее спустя несколько месяцев.
Напомним, в прошлом сезоне «Атырау» занял восьмое место в КПЛ и сменил сразу трех тренеров. Начинали чемпионат «нефтяники» под руководством хорвата Зорана Вулича, которого затем сменил россиянин Сергей Павлов, а завершали сезон уже с молодым казахстанцем Куанышем Кабдуловым, работавший с приставкой «исполняющий обязанности».