Принесший «Атырау» Кубок Казахстана тренер вернулся в клуб спустя семь лет

58-летний Масудов уже работал в «Атырау» в период с 2009 по 2010 год. Тогда клуб под его руководством выиграл Кубок Казахстана-2009 и вышел в Лигу Европы.

Последние два сезона Масудов работал в «Акжайыке», которому помог сохранить прописку в КПЛ. За 21 год тренерской карьеры специалист 19 раз менял клубы. Среди команд, которые возглавлял Масудов, значатся «Тараз», «Кайрат», «Жетысу», «Шахтер», «Восток», «Ордабасы», «Актобе», «Локомотив», «Астана-1964» и алматинский ЦСКА.

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В период с 2001 по 2002 год Масудов работал в сборной Казахстана и провел с ней первые матчи под эгидой УЕФА. Спустя 14 лет он возглавил уже «молодежку», но покинул ее спустя несколько месяцев.