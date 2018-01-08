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8 января, источник: Vesti.kz

Принесший «Атырау» Кубок Казахстана тренер вернулся в клуб спустя семь лет

Главным тренером «Атырау» назначен казахстанец Вахид Масудов. Об этом объявил официальный сайт «нефтяников».

58-летний Масудов уже работал в «Атырау» в период с 2009 по 2010 год. Тогда клуб под его руководством выиграл Кубок Казахстана-2009 и вышел в Лигу Европы.

Последние два сезона Масудов работал в «Акжайыке», которому помог сохранить прописку в КПЛ. За 21 год тренерской карьеры специалист 19 раз менял клубы. Среди команд, которые возглавлял Масудов, значатся «Тараз», «Кайрат», «Жетысу», «Шахтер», «Восток», «Ордабасы», «Актобе», «Локомотив», «Астана-1964» и алматинский ЦСКА.

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В период с 2001 по 2002 год Масудов работал в сборной Казахстана и провел с ней первые матчи под эгидой УЕФА. Спустя 14 лет он возглавил уже «молодежку», но покинул ее спустя несколько месяцев.

Напомним, в прошлом сезоне «Атырау» занял восьмое место в КПЛ и сменил сразу трех тренеров. Начинали чемпионат «нефтяники» под руководством хорвата Зорана Вулича, которого затем сменил россиянин Сергей Павлов, а завершали сезон уже с молодым казахстанцем Куанышем Кабдуловым, работавший с приставкой «исполняющий обязанности».

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